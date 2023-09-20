Сотни бронемашин и боеприпасов: Украина получит новый пакет помощи от Германии

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, который 18 сентября анонсировал министр обороны Борис Писториус.
Об этом сообщили в немецком МО.
В новый пакет помощи вошли:
- 30 тысяч 155-мм боеприпасов;
- 3800 155-мм дымовых снарядов ДМ125;
- 105 тысяч 120-мм боеприпасов;
- 480 ракет М26 (АТ2);
- 200 бронемашин MRAP;
- системы разминирования;
- инженерные бронемашины Dachs;
- боевые машины поддержки Bergepanzer;
- 50 надводных дронов;
- зимняя одежда, генераторы и материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.
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