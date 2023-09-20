Сотни бронемашин и боеприпасов: Украина получит новый пакет помощи от Германии

07:59 20 сентября Киев, Украина

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, который 18 сентября анонсировал министр обороны Борис Писториус.

Об этом сообщили в немецком МО.

"Федеральное минобороны пообещало Украине дальнейший крупный пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро. Поддержка предоставляется там, где она наиболее необходима", - говорится в сообщении.

В новый пакет помощи вошли: