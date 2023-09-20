Сотни бронемашин и боеприпасов: Украина получит новый пакет помощи от Германии

07:59 20 сентября Киев, Украина

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, который 18 сентября анонсировал министр обороны Борис Писториус.
 
Об этом сообщили в немецком МО.
"Федеральное минобороны пообещало Украине дальнейший крупный пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро. Поддержка предоставляется там, где она наиболее необходима", - говорится в сообщении.
В новый пакет помощи вошли:
  • 30 тысяч 155-мм боеприпасов;
  • 3800 155-мм дымовых снарядов ДМ125;
  • 105 тысяч 120-мм боеприпасов;
  • 480 ракет М26 (АТ2);
  • 200 бронемашин MRAP;
  • системы разминирования;
  • инженерные бронемашины Dachs;
  • боевые машины поддержки Bergepanzer;
  • 50 надводных дронов;
  • зимняя одежда, генераторы и материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.