10:52 28 декабря Киев, Украина

27 декабря состоялся круглый стол на тему: «Новый год – угрозы, вызовы, надежды» в формате видеоконференции, организованный платформой "Укринформ".



Лидеры международных движений, фондов, политологи, юристы, общественные деятели, деятели искусств обсудили вероятность нового наступления с территории республики беларусь, готовность Украины отразить наступление, последствия привлечения в/с рб к боевым действиям для белорусов и режим лукашенко, новую волну мобилизации в россии и заденет ли мобилизация в ряды армии россии белорусов.



Украина сейчас может предложить миру новую мировоззренческую и ценностную парадигму. Об этом сказал деятель искусств, волонтер Олесь Журавчик во время круглого стола в Укринформе .

"Сейчас борьба идет в направлении сильных мифологем и возрождения тех древних образов, которые присутствуют в нашей культуре не тысячу лет, не от Киевской Руси. Я считаю, что эти коды у нас прорастают с давних времен, которым около 10 тысяч лет. Это однозначно начало так называемой Трипольской культуры - это была великая цивилизация, которая в свое время дала большой толчок для развития человечества. И мне кажется, что Украина сейчас находится в такой фазе, что может предложить новую мировоззренческую, ценностную парадигму в первую очередь", - сказал Журавчик.

Он отметил, что одним из важных факторов является культурная экспансия именно из-за смыслов, новых образов, новых архетипов, а также ценностей, потому что это основное, что мы можем предложить.



По словам оратора, на сегодняшний день даже в поп-музыке уже начинают появляться древние украинские архетипы.

"Даже в поп-сфере все начали вспоминать те образы. То образ русалки, то образ Мавки, то образ казака-характерщика – и много таких архетипов возрождается. Они просто прорастают. И сейчас молодежное творчество пошло. Они снимают клипы, пишут стихи, где как раз извлекают глубинные, сильные архетипы. Я убежден, что они возродят наши давние традиции", – добавил Журавчик.

Как сообщалось, супруга Президента Украины Елена Зеленская совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко презентовали в Париже проект Ukraine. Out of blackout.



Заочные приговоры и лишение гражданства уничтожают общественное мнение в беларуси - оппозиционер.



В беларуси целенаправленно уничтожается общественное мнение, о чем свидетельствуют заочные приговоры и лишение гражданства.



Об этом заявил председатель Благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич во время круглого стола в Укринформе. В беларуси целенаправленно уничтожается общественное мнение, о чем свидетельствуют заочные приговоры и лишение гражданства.Об этом заявил председатель Благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич во время круглого стола в Укринформе.

"Вчера в белоруси был проведен первый заочный приговор. То есть людей, не находящихся на территории рб, заочно приговорили к 15 годам. В то же время готовятся сейчас заочно лишать гражданства. Людей ежедневно заключены в тюрьму. О каких социологических опросах пойдет речь", - отметил он.

Францкевич подчеркнул, что беларусь находится на пути сближения с россией, что может стоить первой государственности. В частности, он подчеркнул, что кремль пытается дожать лукашенко, чтобы тот начал выполнять договоренности соглашения в рамках союзного государства.

"Для белорусов это будет свидетельствовать не только о потере суверенитета, а в целом о потере такого государства, потому что предусмотрено единое войско и единая валюта», - сказал глава БФ.

Как сообщалось, в беларуси минский городской суд заочно приговорил к 12 годам колонии общего режима пловчиху Александру Герасименко по делу о создании экстремистской организации и призывах к санкциям против беларуси. По этому же делу также заочно был осужден исполняющий директор Фонда Александр Опейкин. Его также приговорили к 12 годам, но в колонии усиленного режима.



Обвиняемые на суде не присутствовали, поскольку находятся за границей с осени 2020 года. Это первый приговор в беларуси по уголовному делу, которое расследовалось в рамках "спецпроизводства".



Белорусский контингент могут задействовать на оккупированных рф территориях - оппозиционер



Военнослужащие из беларуси могут задействовать на временно захваченных рф территориях Украины для осуществления "стабилизационных мероприятий".



Об этом сообщил глава благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич во время круглого стола в Укринформе.

"Мы располагаем информацией, что россия будет давить на лукашенко, чтобы втянуть белорусских солдат в войну. Речь идет о контингенте из 10-15 тыс. воинов из республики беларусь, которых заведут на уже оккупированные территории для определенных стабилизационных мер", - сказал он.

По мнению Францкевича, для прямого сухопутного вторжения предпосылок пока нет. По его словам, в рб нет достаточного количества войск для вторжения на территорию Украины.



Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории беларуси маловероятным, хоть и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием является, по его мнению, дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.

"Если все же наступление произойдет, то белорусские солдаты станут "пушечным мясом" для разминирования территории. Ими будут прикрываться, чтобы войти на украинскую территорию", - считает он.

Как сообщалось, украинские пограничники пока не отмечают создания в беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сегодняшний день осуществить вторжение с территории рб.