27 декабря состоялся круглый стол на тему: «Новый год – угрозы, вызовы, надежды» в формате видеоконференции, организованный платформой "Укринформ".
Лидеры международных движений, фондов, политологи, юристы, общественные деятели, деятели искусств обсудили вероятность нового наступления с территории республики беларусь, готовность Украины отразить наступление, последствия привлечения в/с рб к боевым действиям для белорусов и режим лукашенко, новую волну мобилизации в россии и заденет ли мобилизация в ряды армии россии белорусов.
Украина сейчас может предложить миру новую мировоззренческую и ценностную парадигму. Об этом сказал деятель искусств, волонтер Олесь Журавчик во время круглого стола в Укринформе .
Лидеры международных движений, фондов, политологи, юристы, общественные деятели, деятели искусств обсудили вероятность нового наступления с территории республики беларусь, готовность Украины отразить наступление, последствия привлечения в/с рб к боевым действиям для белорусов и режим лукашенко, новую волну мобилизации в россии и заденет ли мобилизация в ряды армии россии белорусов.
Украина сейчас может предложить миру новую мировоззренческую и ценностную парадигму. Об этом сказал деятель искусств, волонтер Олесь Журавчик во время круглого стола в Укринформе .
Он отметил, что одним из важных факторов является культурная экспансия именно из-за смыслов, новых образов, новых архетипов, а также ценностей, потому что это основное, что мы можем предложить.
По словам оратора, на сегодняшний день даже в поп-музыке уже начинают появляться древние украинские архетипы.
По словам оратора, на сегодняшний день даже в поп-музыке уже начинают появляться древние украинские архетипы.
Как сообщалось, супруга Президента Украины Елена Зеленская совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко презентовали в Париже проект Ukraine. Out of blackout.
Заочные приговоры и лишение гражданства уничтожают общественное мнение в беларуси - оппозиционер.
В беларуси целенаправленно уничтожается общественное мнение, о чем свидетельствуют заочные приговоры и лишение гражданства.
Об этом заявил председатель Благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич во время круглого стола в Укринформе.
Францкевич подчеркнул, что беларусь находится на пути сближения с россией, что может стоить первой государственности. В частности, он подчеркнул, что кремль пытается дожать лукашенко, чтобы тот начал выполнять договоренности соглашения в рамках союзного государства.
Как сообщалось, в беларуси минский городской суд заочно приговорил к 12 годам колонии общего режима пловчиху Александру Герасименко по делу о создании экстремистской организации и призывах к санкциям против беларуси. По этому же делу также заочно был осужден исполняющий директор Фонда Александр Опейкин. Его также приговорили к 12 годам, но в колонии усиленного режима.
Обвиняемые на суде не присутствовали, поскольку находятся за границей с осени 2020 года. Это первый приговор в беларуси по уголовному делу, которое расследовалось в рамках "спецпроизводства".
Обвиняемые на суде не присутствовали, поскольку находятся за границей с осени 2020 года. Это первый приговор в беларуси по уголовному делу, которое расследовалось в рамках "спецпроизводства".
Белорусский контингент могут задействовать на оккупированных рф территориях - оппозиционер
Военнослужащие из беларуси могут задействовать на временно захваченных рф территориях Украины для осуществления "стабилизационных мероприятий".
Об этом сообщил глава благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич во время круглого стола в Укринформе.
По мнению Францкевича, для прямого сухопутного вторжения предпосылок пока нет. По его словам, в рб нет достаточного количества войск для вторжения на территорию Украины.
Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории беларуси маловероятным, хоть и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием является, по его мнению, дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.
Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории беларуси маловероятным, хоть и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием является, по его мнению, дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.
Как сообщалось, украинские пограничники пока не отмечают создания в беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сегодняшний день осуществить вторжение с территории рб.
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