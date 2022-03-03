Состоялось первое заседание Координационного центра трансформации угольных регионов

09:07 09 Октябрь Киев, Украина

В четверг, 8 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль провел первое заседание Координационного центра трансформации угольных регионов.



Участники обсудили создание Концепции реформирования угольной промышленности и угольных регионов Украины и Национальной программы трансформации угольных регионов до 2027 года, а также подняли вопрос о перспективах энергетического партнерства между Украиной и Германией в отношении трансформации угольных регионов Украины.



Денис Шмыгаль подчеркнул, что реформа угольной отрасли определена Президентом Украины как одна из приоритетных задач. И эта тема неоднократно поднималась на встречах с международными партнерами Украины. «Мы лично обсудили трансформацию угля с канцлером Германии Ангелой Меркель и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Все международные партнеры готовы поддержать наши стремления и инициативы в справедливой трансформации угольных регионов», - сказал глава правительства.



На заседании Координационного центра и.о. министра энергетики Ольга Буславец представила Концепцию реформирования угольной отрасли и План приоритетных действий Правительства в угольной отрасли. Обозначены основные проблемы угольной отрасли и предложены возможные пути их решения.



Кроме того, министр по делам общин и территорий Алексей Чернышов представил видение Национальной программы трансформации угольных регионов Украины до 2027 года. Концепция содержит ключевые принципы и компоненты региональной трансформации, а также способы стимулирования инвестиций в угольную промышленность.