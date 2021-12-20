Состоялась встреча Дмитрия Разумкова с главой парламента Люксембурга

Председатель ВР Украины Дмитрий Разумков
, находящийся с рабочим визитом в Люксембурге
, встретился с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернаном Этгеном.
«Высоко ценим то, что Люксембург последовательно поддерживает и является соавтором всех без исключения резолюций Генассамблеи ООН по украинскому вопросу в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Автономной Республики Крым», - сказал Разумков.
Председатель парламента отметил, что деоккупация полуострова имеет приоритетное значение для Украины.
«Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться во многих сферах жизнедеятельности: от милитаризации до нарушения прав человека и основных свобод, а также долгосрочных угроз экологической безопасности региона», - сказал он.
Глава парламента выразил надежду на дальнейшую поддержку Люксембургом усилий Украины, направленных на восстановление территориальной целостности, и пригласил местных депутатов посетить наше государство.
Разумков также добавил, что Украина поддерживает председательство Люксембурга в Совете ООН по правам человека в 2022 -2024 годах.
Как отметил Председатель Верховной Рады, в последнее время отношения между нашими странами стремительно развиваются.
«Люксембург входит в десятку стран по объему инвестиций в Украину из стран ЕС. За девять месяцев прошлого года поступило почти 1,2 млрд долл. США прямых инвестиций», - отметил Разумков.
По его словам, Верховная Рада принимает решения, которые будут способствовать привлечению инвестиций.
«В стенах украинского парламента был принят ряд законопроектов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции из иностранных государств, надеюсь, и из Люксембурга», - сказал Разумков.
Кроме того, Разумков указал на опасность завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
«К сожалению, мы хорошо знаем, чем заканчиваются подобные проекты, и как в один момент так называемый энергетический проект становится элементом давления", - сказал председатель Верховной Рады и добавил, что Северный поток-2» может стать таким элементом давления, и заверил, что Украина остается надежным транзитером российского газа.
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