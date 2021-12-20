Состоялась встреча Дмитрия Разумкова с главой парламента Люксембурга

18:17 23 Март Киев, Украина

Председатель ВР Украины Дмитрий Разумков , находящийся с рабочим визитом в Люксембурге , встретился с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернаном Этгеном.

«Высоко ценим то, что Люксембург последовательно поддерживает и является соавтором всех без исключения резолюций Генассамблеи ООН по украинскому вопросу в контексте российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Автономной Республики Крым», - сказал Разумков.

Председатель парламента отметил, что деоккупация полуострова имеет приоритетное значение для Украины.

«Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться во многих сферах жизнедеятельности: от милитаризации до нарушения прав человека и основных свобод, а также долгосрочных угроз экологической безопасности региона», - сказал он.

Глава парламента выразил надежду на дальнейшую поддержку Люксембургом усилий Украины, направленных на восстановление территориальной целостности, и пригласил местных депутатов посетить наше государство.

Разумков также добавил, что Украина поддерживает председательство Люксембурга в Совете ООН по правам человека в 2022 -2024 годах.



Как отметил Председатель Верховной Рады, в последнее время отношения между нашими странами стремительно развиваются.

«Люксембург входит в десятку стран по объему инвестиций в Украину из стран ЕС. За девять месяцев прошлого года поступило почти 1,2 млрд долл. США прямых инвестиций», - отметил Разумков.

По его словам, Верховная Рада принимает решения, которые будут способствовать привлечению инвестиций.

«В стенах украинского парламента был принят ряд законопроектов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции из иностранных государств, надеюсь, и из Люксембурга», - сказал Разумков.

Кроме того, Разумков указал на опасность завершения строительства газопровода «Северный поток-2».