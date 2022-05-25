Сорос: Война в Украине может стать началом мировой

На форуме в Давосе миллиардер заявил, что единственный способ сохранить мир - это победить российскую армию.
Американский миллиардер и основатель Фонда открытого общества Джордж Сорос заявил, что вторжение рф в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ сохранить свободную цивилизацию для Запада - победить президента рф владимира путина. Об этом Сорос сказал во время форума в Давосе.
По его словам, вторжение может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее.
По его словам, вторжение может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее.
Он отметил, что путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.
Он также добавил, что "чем слабее становится путин, тем более непредсказуемым он становится".
Сорос сказал, что Евросоюз должен понять, чтоп путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".
Также Сорос сказал, что не может предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу.
Сорос сказал, что Евросоюз должен понять, чтоп путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".
Также Сорос сказал, что не может предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу.
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