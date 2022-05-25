Сорос: Война в Украине может стать началом мировой

07:33 25 мая Киев, Украина

На форуме в Давосе миллиардер заявил, что единственный способ сохранить мир - это победить российскую армию.





По его словам, вторжение может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Американский миллиардер и основатель Фонда открытого общества Джордж Сорос заявил, что вторжение рф в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ сохранить свободную цивилизацию для Запада - победить президента рф владимира путина. Об этом Сорос сказал во время форума в Давосе.По его словам, вторжение может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее.

"Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию - как можно скорее победить путина. В этом суть", - добавил Сорос.

Он отметил, что путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять", - сказал Сорос.

Он также добавил, что "чем слабее становится путин, тем более непредсказуемым он становится".



Сорос сказал, что Евросоюз должен понять, чтоп путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".



Также Сорос сказал, что не может предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу.