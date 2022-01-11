Согласительный совет определить официальное отношение Украины к ситуации в Беларуси 

18:34 28 Август Киев, Украина

Согласительный совет глав фракций и групп ВР соберется 31 августа, для согласования формулировок к происходящей ситуации в Беларуси

Четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва откроется, как планировалось ранее, во вторник, 1 сентября.

На заседании согласительного совета обычно обсуждается повестка дня предстоящей пленарной недели. Однако, по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент рассмотрит постановление о прошедших выборах в Беларуси только по итогам согласительного совета, так как депутаты должны согласовать свои формулировки к происходящему в соседней стране.

"Постановления должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, что это будет для депутатов Верховной Рады достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях, поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете. А уже, исходя из этого, будем принимать решение: включать не включать, рассматривать, когда и в каком режиме это может произойти", - отметил по этому поводу Разумков.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, Украина некоторое время должна быть максимально нейтральной в своих высказываниях относительно Беларуси, чтобы не повысить риски военной угрозы.



Согласно календарному плану, народные депутаты в сентябре по две недели будут работать в пленарном режиме. Сессии будут с 1 по 4 и с 14 по 18 сентября. В парламентских комитетах депутаты работают с 7 по 11 и с 21 по 25 сентября.