Согласительный совет определить официальное отношение Украины к ситуации в Беларуси 

Согласительный совет глав фракций и групп ВР соберется 31 августа, для согласования формулировок к происходящей ситуации в Беларуси.
Четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва откроется, как планировалось ранее, во вторник, 1 сентября.
На заседании согласительного совета обычно обсуждается повестка дня предстоящей пленарной недели. Однако, по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент рассмотрит постановление о прошедших выборах в Беларуси только по итогам согласительного совета, так как депутаты должны согласовать свои формулировки к происходящему в соседней стране.
В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, Украина некоторое время должна быть максимально нейтральной в своих высказываниях относительно Беларуси, чтобы не повысить риски военной угрозы.
Согласно календарному плану, народные депутаты в сентябре по две недели будут работать в пленарном режиме. Сессии будут с 1 по 4 и с 14 по 18 сентября. В парламентских комитетах депутаты работают с 7 по 11 и с 21 по 25 сентября.
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