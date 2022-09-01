Соединенные Штаты выделят ООН $68 млн на закупку украинской пшеницы

12:00 17 августа Киев, Украина

США рассчитывают на увеличение масштабов вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы поддерживаем продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру", — заявил Блинкен.



На сайте Агентства США по международному развитию (USAID), посредством которого будут выделяться деньги, этой суммы должно хватить на 150 000 тонн украинской пшеницы.



16 августа из украинского порта "Южный" вышло первое судно с 23 000 тонн пшеницы, которую заказала ВПП ООН для гуманитарной поддержки Эфиопии, где историческая засуха грозит миллионам людей голодом.