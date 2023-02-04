Соединенные Штаты передадут Украине самонаводящиеся бомбы GLSDB

08:30 04 февраля Киев, Украина

Соединенные Штаты намерены передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения. Об этом в пятницу, 3 февраля, сказал на брифинге спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер.

"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска. - ред.)", - сказал он.

Его заявление стало первым официальным подтверждением, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км.

"Эти боеприпасы позволят ВСУ получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала россия", - подытожил Райдер.

При этом Райдер не уточнил, включены ли GLSDB в новый пакет американской военной помощи Украине, но подчеркнул, что боеприпасы предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Отметим, GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать HIMARS/MLRS. Наведение на цель - по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

Накануне СМИ сообщили, что США готовят новый пакет военной помощи Украине, в который впервые могут войти дальнобойные ракеты – бомбы GLSDB с радиусом действия 94 мили (до 150 км).

Отметим, Борис Джонсон пребывает в США с намерением сделать все возможное для усиления военной помощи Украине.