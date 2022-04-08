Соцуслуги переведут в электронный формат

На заседании правительства Кабинет Министров Украины поддержал внедрение экспериментального проекта, который предусматривает перевод услуг социального характера в электронный формат.
По ее словам также проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы позволит людям получать о себе информацию в Государственном реестре.
Напомним, по результатам исследования, в Украине 51% граждан не устанавливали мобильное приложение "Дія" (государство в смартфоне) и не планируют это делать.
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