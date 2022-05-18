Соцопрос Разумкова: украинцы стали менее оптимистичными

17:26 16 декабря Киев, Украина

В социологическом опросе Разумкова участвовало более 2000 граждан Украины, общие показатели стабильности и уверенности в завтрашнем дне значительно снизились в сравнении с предыдущим годом, но это и не удивительно - всемирная пандемия оставила свой отпечаток не только на стабильности Украины, но и на положении всего мира.



67% опрошенных Центром Разумкова украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. При этом только 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.



В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении).



Подавляющее большинство 71% граждан считают, что в 2020 ситуация в стране в целом ухудшилась, только 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшение ситуации указывали 29% опрошенных, на улучшение — 14%, а 47% считали, что в течение 2019 она не изменилось.