Соцопрос Разумкова: украинцы стали менее оптимистичными

В социологическом опросе Разумкова участвовало более 2000 граждан Украины, общие показатели стабильности и уверенности в завтрашнем дне значительно снизились в сравнении с предыдущим годом, но это и не удивительно - всемирная пандемия оставила свой отпечаток не только на стабильности Украины, но и на положении всего мира.
67% опрошенных Центром Разумкова украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. При этом только 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.
В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении).
Подавляющее большинство 71% граждан считают, что в 2020 ситуация в стране в целом ухудшилась, только 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась. В конце прошлого года на ухудшение ситуации указывали 29% опрошенных, на улучшение — 14%, а 47% считали, что в течение 2019 она не изменилось.
/>Центр Разумкова сравнивает нынешнюю ситуацию с событиями 2018 — тогда 67% считали, что ситуация за 2018 изменилась к худшему, 5% - к лучшему и 22% - что не изменилась.
Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов, экономическое положение страны, уровень стабильности, здравоохранение, уверенность граждан в завтрашнем дне, уровень семьи, отношение граждан к власти, социальная защита, отношение власти к гражданам, оплата труда, образование, пенсионное обеспечение, ситуация с преступностью, соблюдения законности государственными служащими.
Снизился уровень оптимизма украинцев: 19% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 18% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные — не определились). В конце 2019 — эти показатели составляли соответственно 28%, 50% и 11%.
Исследование проводилось Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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