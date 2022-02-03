Соцопрос. Как мир относится к российской внешнеполитической деятельности

13:07 02 Февраль Киев, Украина

46% населения мира считает, что РФ скорее дестабилизирует ситуацию в мире, чем стабилизирует.

Об этом свидетельствуют результаты международного опроса ассоциации Геллап (Gallup), опубликованные фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.



В целом в мире в «благие намерения» РФ верит 29% респондентов. Наиболее благосклонно относится к российской внешнеполитической деятельности населения Албании (86%), Вьетнаму (76%), Сербии (64%), Казахстану (62%) и Индии (57%).



Сами россияне тоже положительно оценивают международную политику собственного государства: 44% уверены, что их государство способствует стабилизации, 22% – не согласны с этим, 33% – не смогли определиться.

При этом абсолютное большинство украинцев (74%) уверено, что Россия дестабилизирует мир. Не согласны с этим утверждением 10% граждан Украины, 16% затруднились дать ответ на этот вопрос.



Таким образом, Украина из всех стран, в которых состоялся опрос, чаще всего видит в действиях РФ угрозу дестабилизации мира. Приблизительно столь же негативно к Российской Федерации настроены граждане Австрии (70%), Косово (69%), Германии (69%), Польше (69%), Чехии (68%) и Швейцарии (66%)