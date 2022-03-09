Соцопрос RTS: В парламент проходят пять партий

12:33 13 Октябрь Киев, Украина

Компания "Роботизированные телесистемы" в период с 9 по 12 октября 2020 года провела социологическое исследование.



Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий:

"Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 24,8%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) – 22,3%,

"Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7%,

ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,9% ,

"Партия Шария" (О. Бондаренко) – 5,3%.



Рейтинг других политических партий распределился следующим образом:

"Сила и честь" - 3,3%,

Радикальная партия Олега Ляшко – 2,9%,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 1,5%,

ВО "Свобода" - 1,4%,

"За будущее" - 1,2%,

"Гражданская позиция" - 1,2%,

"Голос" - 1,1%, "Самопомощь" - 0,9%,

"Оппозиционный блок" - 0,8%,

"Национальный корпус" - 0,4%.







