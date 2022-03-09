Соцопрос RTS: В парламент проходят пять партий

Компания "Роботизированные телесистемы" в период с 9 по 12 октября 2020 года провела социологическое исследование.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий:
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий:
"Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 24,8%,
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) – 22,3%,
"Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7%,
ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,9% ,
"Партия Шария" (О. Бондаренко) – 5,3%.
Рейтинг других политических партий распределился следующим образом:
Рейтинг других политических партий распределился следующим образом:
"Сила и честь" - 3,3%,
Радикальная партия Олега Ляшко – 2,9%,
"Украинская стратегия Гройсмана" - 1,5%,
ВО "Свобода" - 1,4%,
"За будущее" - 1,2%,
"Гражданская позиция" - 1,2%,
"Голос" - 1,1%, "Самопомощь" - 0,9%,
"Оппозиционный блок" - 0,8%,
"Национальный корпус" - 0,4%.
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