Социологи составили прогноз для партии Разумкова "Умная политика"

09:06 05 Январь Киев, Украина

Что будет дальше с рейтингом партии эксспикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова , зависит от того, какую стратегию выберет ее лидер.





Согласно опросу , если бы выборы в парламент состоялись в середине декабря, в Раду попали бы семь партий. Среди них – Такое мнение высказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Он прокомментировал результаты исследования общественно-политических настроений украинцев, которое КМИС провел в конце прошлого года.Согласно опросу , если бы выборы в парламент состоялись в середине декабря, в Раду попали бы семь партий. Среди них – «Умная политика» , за нее готовы проголосовать 6,5%. Впрочем, чтобы удержать результат, Разумкову придется за него побороться, убежден социолог.

«По состоянию на октябрь, пока к нему лично было приковано внимание, рейтинг Разумкова и его партии вырос чуть ли не до 10%. Сейчас этот рейтинг все еще находится в пределах проходного барьера, но уже несколько «провис», – напоминает Антон Грушецкий.

Эксперт не советует полагаться на эффект новизны, сработавший в случае с Владимиром Зеленским. По мнению социолога, у действующего главы государства в 2019 году было то преимущество, которое воспринимали как «внесистемная» политика, «чистая доска», на которой каждый избиратель рисовал то, что считал нужным.



Разумков же, подчеркивает Грушецкий, человек от политики, от которой избиратели хотят четко услышать, что их волнует. «Людям на западе Украины, например, будет интересно, каким Разумков видит геополитическое будущее Украины, поддерживает ли он евроатлантическую интеграцию. А людей на востоке, возможно, будет волновать, как он собирается выстраивать отношения с Россией. Такие «маркеры идентичности», между прочим, играют большую роль, они мобилизуют избирателя. Мне самому, кстати, не хватает ответов на эти вопросы», – отмечает Грушецкий.



По мнению эксперта, многое зависит и от окружения политика. «Одно дело – быть оппозиционером, другое – давать ответы на многие вопросы. Для кого-то, например, важным аргументом в пользу того, чтобы проголосовать за него или против него, будет состав команды Разумкова. Ибо те, кто сейчас возле него, уже вызывают ряд вопросов», – предостерегает социолог.



В то же время социолог не советует Разумкову слишком полагаться на популярность. «Ну, популярность политика – нестабильная валюта. Есть пример из Саакашвили, вспомним еще Надежду Савченко. Сколько вариантов будущего на нее проектировали, и какое фиаско все они потерпели», – напоминает Антон Грушецкий.



Напомним, бывший глава парламента Дмитрий Разумков создал в Верховной Раде межфракционное депутатское объединение «Умная политика» . Он ищет союзников и среди слуг. Также Разумков неоднократно заявлял, что пойдет на президентские выборы.