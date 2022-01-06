Социолог объяснил причину падения рейтингов партии ОПЗЖ

Хотя поддержка пророссийских сил и пала, но это только следствие, нужно искать причину. Связывать это, прежде всего, нужно со снижением явки избирателей в регионах, где находится их электорат.
Об этом рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.
По словам Грушецкого, в том же Харькове сохраняется примерно одинаков процент людей, которые поддерживают проукраинские силы, и процент людей, когда-то голосовавших за Партию регионов или за Компартию, а сейчас просто не ходят на выборы или выбирают ту политсилу, которая отвечает их мировоззренческим потребностям .
К тому же, на панельных опросах электорат не хочет признаваться в поддержке пророссийских сил, «потому что публично признаваться в поддержке партии, обвиненной в сепаратизме и коллаборации с врагом, не всегда комфортно». Главной причиной значительных погрешностей в соцопросе перед выборами стало нежелание избирателей быть откровенными.
К тому же, на панельных опросах электорат не хочет признаваться в поддержке пророссийских сил, «потому что публично признаваться в поддержке партии, обвиненной в сепаратизме и коллаборации с врагом, не всегда комфортно». Главной причиной значительных погрешностей в соцопросе перед выборами стало нежелание избирателей быть откровенными.
Также, по словам эксперта, нужно учесть и демографический фактор – «поддержка пророссийских сил более свойственна людям старшего возраста, и когда они уходят, становится меньше ностальгирующих по СССР». Не следует отвергать и закрытие каналов Виктора Медведчука, которые были источником пропаганды.
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