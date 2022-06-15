Социалистическая партия Украины запрещена судом

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины. Также решением суда имущество партии и всех ее организаций будет передано государству.
Об этом сообщает Общественное движение "Честно".
По словам ведущего аналитика "Честно" Игоря Фещенко, аргументы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности партии, а также в высказываниях последних трех ее руководителей, прежде всего, государственного изменника Ильи Кивы.
По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, но он и дальше оказывает влияние на нее.
В частности, по данным "Честно", в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, на сегодня Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".
Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают то, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.
Партия может оспорить это решение в Верховном Суде.
Об этом сообщает Общественное движение "Честно".
По словам ведущего аналитика "Честно" Игоря Фещенко, аргументы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности партии, а также в высказываниях последних трех ее руководителей, прежде всего, государственного изменника Ильи Кивы.
По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, но он и дальше оказывает влияние на нее.
В частности, по данным "Честно", в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, на сегодня Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".
Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают то, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.
Партия может оспорить это решение в Верховном Суде.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии