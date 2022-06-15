Социалистическая партия Украины запрещена судом

16:03 15 июня Киев, Украина

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины. Также решением суда имущество партии и всех ее организаций будет передано государству.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно".

По словам ведущего аналитика "Честно" Игоря Фещенко, аргументы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности партии, а также в высказываниях последних трех ее руководителей, прежде всего, государственного изменника Ильи Кивы.

По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, но он и дальше оказывает влияние на нее.

В частности, по данным "Честно", в делах цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, на сегодня Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают то, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

Партия может оспорить это решение в Верховном Суде.