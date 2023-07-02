События у Антоновского моста требуют информационной тишины – ВСУ

11:39 02 июля Киев, Украина

Как уже известно, контрнаступление ВСУ успешно продолжается. По сообщению спикера Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк на сегодня идут ожесточенные бои в Херсонской области возле Антоновского моста. Доблестные воины ВСУ уничтожают российских захватчиков.

"Пока идет мощная боевая работа. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне - это действительно, что она в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано, вследствие той катастрофы, которую вызвали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень усложнена эта боевая работа", – сказала она.

По данным Гуменюк, за минувшие сутки в этом районе было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц техники. Она добавила, что сейчас военным нужна информационная тишина.

В свою очередь, в американском Институте изучения войны (ISW) считают, что российское военное командование все больше озабочено возможной высадкой украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Утверждается, что 1 июля российские войска нанесли поражение небольшим украинским десантным группам на левобережье Херсонской области, которое преподнесли как большую победу. Но российские источники не предоставили никаких доказательств того, что они возобновили контроль над прибрежными районами, и многие из них сообщили, что по состоянию на 1 июля операция все еще продолжалась на прилегающих к Антоновскому мосту участках.

Аналитики ISW считают, что российское командование преувеличивает успехи на этом направлении либо из-за того, что опасается украинской атаки на восточный берег Херсонской области, либо оно отчаянно нуждается в информационной победе после вооруженного мятежа ЧВК Вагнер, либо и то, и другое.

Ранее появилась информация об активных боях в районе Антоновского моста. Как будто украинские военные заняли и удерживают определенные позиции на левом берегу. На этой неделе россияне ударили ракетами "Искандер" по восточному пролету Антоновского моста, под которым скрывались украинские бойцы. Но это не помогло агрессорам ликвидировать плацдарм.