СНБО: Россия может перебросить ядерное оружие в Крым

15:57 09 ноября Киев, Украина

С целью распространения геополитического влияния Россия может в ближайшем будущем перебросить ядерное оружие в Крым

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"То, что там может быть ядерное оружие - такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - отметил Данилов во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации оккупированного полуострова и ситуации в Черноморском регионе.

Отмечается, что по словам экс-командира вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса, ядерное оружие на полуострове - ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России.