СНБО вводит санкции против воров в законе и криминалитета

Глава Украины Владимир Зеленский озвучил результаты заседания Совета нацбезопасности, которое прошло сегодня, 14 мая.
На сегодняшнем заседании Совбеза приняли решение о введении санкций против воров в законе и "криминальных авторитетов".
Так, после принятия соответствующего закона будут применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции введут против 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".
Так, после принятия соответствующего закона будут применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции введут против 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".
По словам президента, в отношении всех этих лиц применены такие ограничения, как блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии