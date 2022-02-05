СНБО вводит санкции против воров в законе и криминалитета

18:32 14 Май Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский озвучил результаты заседания Совета нацбезопасности, которое прошло сегодня, 14 мая.





Так, после принятия соответствующего закона будут применены персональные На сегодняшнем заседании Совбеза приняли решение о введении санкций против воров в законе и "криминальных авторитетов".Так, после принятия соответствующего закона будут применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции введут против 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".

"Кроме того, мы поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начала пользоваться ряд непонятных лиц", - сказал Зеленский.

По словам президента, в отношении всех этих лиц применены такие ограничения, как блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.