СНБО вводит санкции против Януковича и его политических соратников. Список имен

Совет национальной безопасности и обороны одобрил санкции в отношении Виктора Януковича и его политических соратников, которые по сей день продолжают поддерживать оккупационную политику Москвы в Крыму и на востоке Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, по отношению к этим лицам применили максимальный объем санкций, предусмотренный действующим законодательством.
Данилов зачитал следующий список имен:
- Абисов Сергей Васильевич;
- Азаров Николай Янович;
- Аксёнов Сергей Валерьевич;
- Бобков Александр Михайлович;
- Грицай Валерий Николаевич;
- Затулин Константин Федорович;
- Зима Петр Анатольевич;
- Иванцов Андрей Геннадиевич;
- Кирилин Олег Геннадьевич;
- Колесниченко Вадим Васильевич;
- Константинов Владимир Андреевич;
- Курченко Сергей Витальевич;
- Кусюк Сергей Николаевич;
- Лебедев Павел Валентинович;
- Пасечник Леонид Иванович;
- Поддубов Александр Александрович;
- Поклонская Наталья Владимировна;
- Пшонка Виктор Павлович;
- Соломатин Дмитрий Альбертович;
- Соркин Игорь Вячеславович;
- Табачник Дмитрий Владимирович;
- Ткаченко Николай Николаевич;
- Федорян Николай Уволетович;
- Феськов Николай Николаевич;
- Черпицкий Александр Зиновьевич;
- Чичелимова Ольга Анатольевна;
- Янукович Виктор Федорович.
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