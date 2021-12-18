СНБО вводит санкции против Януковича и его политических соратников. Список имен

20:04 19 Март Киев, Украина

Совет национальной безопасности и обороны одобрил санкции в отношении Виктора Януковича и его политических соратников, которые по сей день продолжают поддерживать оккупационную политику Москвы в Крыму и на востоке Украины.



Об этом заявил секретарь Алексей Данилов.



По его словам, по отношению к этим лицам применили максимальный объем санкций, предусмотренный действующим законодательством.



Данилов зачитал следующий список имен:



- Абисов Сергей Васильевич;



- Азаров Николай Янович;



- Аксёнов Сергей Валерьевич;



- Бобков Александр Михайлович;



- Грицай Валерий Николаевич;



- Затулин Константин Федорович;



- Зима Петр Анатольевич;



- Иванцов Андрей Геннадиевич;



- Кирилин Олег Геннадьевич;



- Колесниченко Вадим Васильевич;



- Константинов Владимир Андреевич;



- Курченко Сергей Витальевич;



- Кусюк Сергей Николаевич;



- Лебедев Павел Валентинович;



- Пасечник Леонид Иванович;



- Поддубов Александр Александрович;



- Поклонская Наталья Владимировна;



- Пшонка Виктор Павлович;



- Соломатин Дмитрий Альбертович;



- Соркин Игорь Вячеславович;



- Табачник Дмитрий Владимирович;



- Ткаченко Николай Николаевич;



- Федорян Николай Уволетович;



- Феськов Николай Николаевич;



- Черпицкий Александр Зиновьевич;



- Чичелимова Ольга Анатольевна;



- Янукович Виктор Федорович. Об этом заявил секретарь СНБО По его словам, по отношению к этим лицам применили максимальный объем санкций, предусмотренный действующим законодательством.- Абисов Сергей Васильевич;- Азаров Николай Янович;- Аксёнов Сергей Валерьевич;- Бобков Александр Михайлович;- Грицай Валерий Николаевич;- Затулин Константин Федорович;- Зима Петр Анатольевич;- Иванцов Андрей Геннадиевич;- Кирилин Олег Геннадьевич;- Колесниченко Вадим Васильевич;- Константинов Владимир Андреевич;- Курченко Сергей Витальевич;- Кусюк Сергей Николаевич;- Лебедев Павел Валентинович;- Пасечник Леонид Иванович;- Поддубов Александр Александрович;- Поклонская Наталья Владимировна;- Пшонка Виктор Павлович;- Соломатин Дмитрий Альбертович;- Соркин Игорь Вячеславович;- Табачник Дмитрий Владимирович;- Ткаченко Николай Николаевич;- Федорян Николай Уволетович;- Феськов Николай Николаевич;- Черпицкий Александр Зиновьевич;- Чичелимова Ольга Анатольевна;- Янукович Виктор Федорович.