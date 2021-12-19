СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний за недобросовестное использование украинских недр

За недобросовестное использование украинских недр, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкционные меры против 19 украинских компаний.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Принято решение, относительно санкций, в контексте недрапользования, относительно компаний: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек".
Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилов во время брифинга в пятницу.
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