СНБО рекомендует ввести чрезвычайное положение

В Украине хотят ввести чрезвычайное положение, такое решение сегодня принял Совет нацбезопасности и обороны. Это решение должна утвердить Верховная Рада в течение 48 часов.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля.
Режим будет действовать 30 дней. При необходимости президент имеет право продлить его еще на 30 дней.
По словам Данилова, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Что касается Донецкой и Луганской областей, секретарь СНБО объяснил, что там вводить чрезвычайное положение невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия.
Он уточнил, что соответствующие органы будут действовать согласно украинскому законодательству.
Режим будет действовать 30 дней. При необходимости президент имеет право продлить его еще на 30 дней.
По словам Данилова, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Что касается Донецкой и Луганской областей, секретарь СНБО объяснил, что там вводить чрезвычайное положение невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия.
Он уточнил, что соответствующие органы будут действовать согласно украинскому законодательству.
Данилов также предположил, что в зависимости от ситуации в отдельных регионах Украины могут вводить комендантские часы.
Какие ограничения прав граждан возможны при чрезвычайном положении
Отметим, что согласно Закону «О правовом режиме чрезвычайного положения» могут вводиться следующие меры:
1) установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится ЧП;
2) ограничение движения транспорта и их досмотр;
3) усиление охраны общественного порядка и объектов;
4) запрет на проведение массовых мероприятий;
5) запрет забастовок;
6) принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физлиц.
Напомним, накануне американская и британская разведка заявила, что Россия может сфальсифицировать причину, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.
21 февраля после восьми лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин признал оккупированные ею территории на Востоке Украины "независимыми". Он также заявил, что признает границы незаконных формирований, как это очерчено в их "конституциях", охватывающих территории, ныне контролируемые украинским правительством.
Обозреватели считают, что такой шаг Путина позволит открыто ввести войска в Украину и прекратить мирные переговоры с Киевом. Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
Кроме того, Россия планирует построить свои военные базы в ОРДЛО. Верхняя палата российского парламента поддержала решение президента.
Президент США Джо Байден 22 февраля раскритиковал шаг своего российского коллеги, назвав это "вопиющим нарушением международного права", и ввел санкции.
Какие ограничения прав граждан возможны при чрезвычайном положении
Отметим, что согласно Закону «О правовом режиме чрезвычайного положения» могут вводиться следующие меры:
1) установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится ЧП;
2) ограничение движения транспорта и их досмотр;
3) усиление охраны общественного порядка и объектов;
4) запрет на проведение массовых мероприятий;
5) запрет забастовок;
6) принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физлиц.
Напомним, накануне американская и британская разведка заявила, что Россия может сфальсифицировать причину, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.
21 февраля после восьми лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин признал оккупированные ею территории на Востоке Украины "независимыми". Он также заявил, что признает границы незаконных формирований, как это очерчено в их "конституциях", охватывающих территории, ныне контролируемые украинским правительством.
Обозреватели считают, что такой шаг Путина позволит открыто ввести войска в Украину и прекратить мирные переговоры с Киевом. Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
Кроме того, Россия планирует построить свои военные базы в ОРДЛО. Верхняя палата российского парламента поддержала решение президента.
Президент США Джо Байден 22 февраля раскритиковал шаг своего российского коллеги, назвав это "вопиющим нарушением международного права", и ввел санкции.
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