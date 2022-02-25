СНБО рекомендует ввести чрезвычайное положение

12:44 23 Февраль Киев, Украина

В Украине хотят ввести чрезвычайное положение, такое решение сегодня принял Совет нацбезопасности и обороны. Это решение должна утвердить Верховная Рада в течение 48 часов.





Режим будет действовать 30 дней. При необходимости президент имеет право продлить его еще на 30 дней.



По словам Данилова, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Что касается Донецкой и Луганской областей, секретарь СНБО объяснил, что там вводить чрезвычайное положение невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия.



Он уточнил, что соответствующие органы будут действовать согласно украинскому законодательству. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля.Режим будет действовать 30 дней. При необходимости президент имеет право продлить его еще на 30 дней.По словам Данилова, ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Что касается Донецкой и Луганской областей, секретарь СНБО объяснил, что там вводить чрезвычайное положение невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия.Он уточнил, что соответствующие органы будут действовать согласно украинскому законодательству.

"В зависимости от ситуации на той или иной территории штаб может принимать те или иные решения", - сказал он.