СНБО: Производство высокоточного оружия - главный приоритет Украины

15:29 22 октября Киев, Украина

Одним из основных приоритетов в развитии военного потенциала Украины является производство высокоточного оружия, заявил глава СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 октября.

"Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом", - сказал Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики.

Он также назвал в числе приоритетов реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".



Глава СНБО поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности.



Данилов отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% ВВП.



По его словам, ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" и постепенно приближаются к стандартам НАТО. Данилов также заявил, что Украина одержит победу в войне, "которую навязала Россия".