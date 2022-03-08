СНБО: Производство высокоточного оружия - главный приоритет Украины

Одним из основных приоритетов в развитии военного потенциала Украины является производство высокоточного оружия, заявил глава СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 октября.
Он также назвал в числе приоритетов реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".
Глава СНБО поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности.
Данилов отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% ВВП.
По его словам, ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" и постепенно приближаются к стандартам НАТО. Данилов также заявил, что Украина одержит победу в войне, "которую навязала Россия".
Глава СНБО поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности.
Данилов отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% ВВП.
По его словам, ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" и постепенно приближаются к стандартам НАТО. Данилов также заявил, что Украина одержит победу в войне, "которую навязала Россия".
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