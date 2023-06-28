СНБО предлагает более жесткую ответственность для судей и работников судов

18:00 28 июня Киев, Украина

Совет национальной безопасности и обороны предлагает усилить ответственность судей и работников судебной сферы за преступления в области правосудия и коррупции.



Об этом во время своего выступления в Верховной Раде заявил Президент Украины, Владимир Зеленский.

"Граждане отдают государству самое ценное - свое здоровье и жизнь, и государственные институты, включая судебные и правоохранительные органы, должны претерпеть такие преобразования, которые обеспечат безопасность и справедливость в нашем обществе. СНБО предлагает усилить ответственность судей и других сотрудников судебной власти за преступления, связанные с правосудием и коррупцией. Мы также предлагаем ужесточить процедуры проверки надежности судей, включая использование полиграфов. Придание нового значения и расширение роли присяжных заседателей в судах также является важным элементом народовластия в нашей стране", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что готовятся соответствующие законодательные инициативы и призвал народных депутатов поддержать их.



Зеленский напомнил о случае разоблачения коррупции в Верховном Суде, когда представители НАБУ и САП сообщили о задержании судей Верховного Суда при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Он подчеркнул, что такие ситуации разочаровывают граждан, включая военнослужащих, и подрывают авторитет судебной системы в Украине.