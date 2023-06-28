СНБО предлагает более жесткую ответственность для судей и работников судов

Совет национальной безопасности и обороны предлагает усилить ответственность судей и работников судебной сферы за преступления в области правосудия и коррупции.
Об этом во время своего выступления в Верховной Раде заявил Президент Украины, Владимир Зеленский.
Об этом во время своего выступления в Верховной Раде заявил Президент Украины, Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что готовятся соответствующие законодательные инициативы и призвал народных депутатов поддержать их.
Зеленский напомнил о случае разоблачения коррупции в Верховном Суде, когда представители НАБУ и САП сообщили о задержании судей Верховного Суда при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Он подчеркнул, что такие ситуации разочаровывают граждан, включая военнослужащих, и подрывают авторитет судебной системы в Украине.
Зеленский напомнил о случае разоблачения коррупции в Верховном Суде, когда представители НАБУ и САП сообщили о задержании судей Верховного Суда при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Он подчеркнул, что такие ситуации разочаровывают граждан, включая военнослужащих, и подрывают авторитет судебной системы в Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии