СНБО: «Пленки Деркача» названы российской агрессии

12:16 10 Июль Киев, Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телеканала заявил, что «пленки Деркача» - это элемент информационной войны, с которой сложно бороться, потому что Украина является страной со свободным обществом.

«То, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные и много людей не обращает на них внимания, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны», - сообщил Данилов.

Справочно! Подлинность пленок и достоверность представленных фактов под сомнение никем не поставлена и не опровергнута.