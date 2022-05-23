СНБО опубликовала подборку фейков России

11:36 23 мая Киев, Украина

ЦПД вынес подборку дезинформаций, манипуляций и фейков, которые российская пропаганда спродуцировала по состоянию на утро 23 мая.

Об этом ЦПД сообщает в телеграмме.



Так, российские средства массовой информации со ссылкой на экс-президента компании "Лукойл" Вагита Алекперова, сообщили, что "Евросоюзу не удастся найти замену России как поставщику нефти в среднесрочной перспективе, а введение нефтяного эмбарго в отношении российской федерации станет "худшим возможным сценарием" для обеих сторон". В ЦПД предостерегают, что это манипуляция.



Также манипуляцией является распространение в СМИ РФ тезиса о якобы мощной поддержке России мировым сообществом. Так, в контексте поддержки России пропагандисты процитировали слова президента Сенегала Маки Саль: "Страны Африки хотят установления мира в Украине путем диалога".



В ГПД предупреждают, что дезинформацией является и тезис, который продолжают распространять СМИ рф, ссылаясь на экс-министра культуры РФ Владимира Мединского, что "замораживание переговоров с РФ — инициатива Украины. РФ готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива замораживания которых исходит от Киева и Запада, который стремится максимально закабалить Украину".