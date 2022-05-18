СНБО обсудил вопросы децентрализации

18:13 13 августа Киев, Украина

Сегодня, 13 августа состоялось очередное совещание Совета нацбезопасности и обороны(СНБО), темой которого стала децентрализация
 
В совещании приняли участие руководители центральных органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба СНБО.
"Выполнение указа №180 является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", - заявил Данилов.
Глава СНБО призвал власти на местах ускорить работу по созданию информационно-аналитической системы мониторинга показателей ОТО, срочно решить проблемы с оформлением земель на территории ОТО и принять меры для создания государственного адресного реестра.

Также Данилов обратился к Минюсту с просьбой урегулировать ответственность субъектов хозяйствования за непредставление предусмотренной законом отчетности.

Через неделю проведут повторное заседание по децентрализации.