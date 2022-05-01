СНБО на Донбассе рассмотрит восемь вопросов

20:46 29 июля Киев, Украина

Завтра Совет нацбезопасности и обороны Украины проведет выездное заседание на Донбассе, глава СНБО сообщил, что на повестке.
"На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра на территории Донецкой области, рассмотрят восемь вопросов", - заявил секретарь СНБО.
Среди вопросов заседания:
  • вопрос энергетического сектора;
  • вопрос медицины;
  • вопрос воды;
  • и другие.
Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
 
Также Данилов отметил, что выездные заседания СНБО станут постоянной практикой, потому что необходимо привлекать органы местного самоуправления.
"Кроме Киева, сегодня есть большое количество городов, на которые надо обращать внимание", – резюмировал Данилов.