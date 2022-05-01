СНБО на Донбассе рассмотрит восемь вопросов

20:46 29 июля Киев, Украина

Завтра Совет нацбезопасности и обороны Украины проведет выездное заседание на Донбассе , глава СНБО сообщил, что на повестке.

"На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра на территории Донецкой области, рассмотрят восемь вопросов", - заявил секретарь СНБО.

Среди вопросов заседания:

вопрос энергетического сектора;

вопрос медицины;

вопрос воды;

и другие.

Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.

Также Данилов отметил, что выездные заседания СНБО станут постоянной практикой, потому что необходимо привлекать органы местного самоуправления.