СНБО на Донбассе рассмотрит восемь вопросов

Завтра Совет нацбезопасности и обороны Украины проведет выездное заседание на Донбассе, глава СНБО сообщил, что на повестке.
Среди вопросов заседания:
- вопрос энергетического сектора;
- вопрос медицины;
- вопрос воды;
- и другие.
Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
Также Данилов отметил, что выездные заседания СНБО станут постоянной практикой, потому что необходимо привлекать органы местного самоуправления.
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