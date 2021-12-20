СН: предлагает привлекать местных депутатов в переговорах с боевиками

09:48 13 Июль Киев, Украина

В "Слуге народа" предлагают властям задействовать в переговорах с боевиками ОРДЛО депутатов местных советов, избранных на подконтрольной Украине территории Донбасса. Такое мнение выразил нардеп из партии "Слуга народа" Александр Качура.

"Мы могли бы использовать в хорошем смысле этого слова тех депутатов, которых изберут в областные советы там (на подконтрольной Украине территории Донбасса — ред.), в переговорах трехсторонней контактной группы - с теми территориями (оккупированными - ред.), чтобы они договаривались", - сказал Качура.

По его словам, депутаты, которые будут избраны из местного населения на подконтрольной Украине территории Донбасса, станут легитимными представителями тех территорий для всех отношений и переговоров с центральными органами государственной власти.

В проекте постановления о местных выборах в Украине есть дискуссионный пункт о проведении выборов в областные советы в Донецкой и Луганской областях на подконтрольных территориях.

Качура заверил, что поддержит постановление о местных выборах, но будет подавать правки в этот законопроект, чтобы выборы стали возможными и в Донбассе.