СН: предлагает привлекать местных депутатов в переговорах с боевиками

В "Слуге народа" предлагают властям задействовать в переговорах с боевиками ОРДЛО депутатов местных советов, избранных на подконтрольной Украине территории Донбасса. Такое мнение выразил нардеп из партии "Слуга народа" Александр Качура.
По его словам, депутаты, которые будут избраны из местного населения на подконтрольной Украине территории Донбасса, станут легитимными представителями тех территорий для всех отношений и переговоров с центральными органами государственной власти.
В проекте постановления о местных выборах в Украине есть дискуссионный пункт о проведении выборов в областные советы в Донецкой и Луганской областях на подконтрольных территориях.
Качура заверил, что поддержит постановление о местных выборах, но будет подавать правки в этот законопроект, чтобы выборы стали возможными и в Донбассе.
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