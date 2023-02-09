Сможет ли Беларусь избежать судьбы колонии имперской россии: итоги «Белорусской Платформы»

19:04 09 февраля Киев, Украина





Из-за действий режима самопровозглашенного президента Александра



Что нужно делать украинцам и белорусам, чтобы никогда снова Беларусь не стала источником угроз национальной безопасности? В каких условиях два государства смогут вернуться к политике добрососедства? Какими должны быть шаги граждан обеих стран, чтобы вышеупомянутое произошло? И какую политику должен иметь «официальный Киев» для этого?



Чтобы найти ответы на эти вопросы, и не только организаторы круглого стола запрягли известных украинских и белорусских политологов, экспертов, общественных деятелей, аналитиков, историков, а также белорусских волонтеров, добровольцев и представителя штаба Полка Кастуся Калиновского.



На приглашение обсудить будущее украино-белорусских отношений откликнулось почти два десятка человек, что продемонстрировало высокий интерес к обсуждаемой теме, в частности:



Алексей Францкевич – белорусский общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь»;



Игорь Тишкевич – белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего;



Андрей Шеучик – представитель штаба Полка Кастуся Калиновского;



Денис Урбанович – белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», трижды раненный в российско-украинской войне боец Полка Кастуся Калиновского;



Павел Усов – белорусский политолог, доктор политических наук, представитель национально-освободительного движения «Свободная Беларусь»;



Александр Добровольский – белорусский политический эксперт, советник Светланы Тихановской;



Ирина Лукашенко – белорусская волонтер, с 2021 года находится в Украине;



Шарапин Павел – белорусский бизнесмен и меценат, много лет проживающий в Украине; В среду, 8 февраля 2023 года, в пресс-центре Укринформ состоялся круглый стол на тему: «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем». Организовывала круглый стол Общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод".Из-за действий режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Украина и Беларусь оказались по разные стороны фронта развязанной кремлем войны. Из северного соседа Республика Беларусь превратилась не просто в источник угроз для Украины , а в плацдарм из которого совершают нападения на наше государство. Большинство белорусов, согласно разным исследованиям, не поддерживают военную агрессию в отношении Украины, в то время как сторонники Лукашенко, которых один из участников круглого стола Алексей Францкевич назвал лукашистами, не проявляют солидарность к Украине.Что нужно делать украинцам и белорусам, чтобы никогда снова Беларусь не стала источником угроз национальной безопасности? В каких условиях два государства смогут вернуться к политике добрососедства? Какими должны быть шаги граждан обеих стран, чтобы вышеупомянутое произошло? И какую политику должен иметь «официальный Киев» для этого?Чтобы найти ответы на эти вопросы, и не только организаторы круглого стола запрягли известных украинских и белорусских политологов, экспертов, общественных деятелей, аналитиков, историков, а также белорусских волонтеров, добровольцев и представителя штаба Полка Кастуся Калиновского.На приглашение обсудить будущее украино-белорусских отношений откликнулось почти два десятка человек, что продемонстрировало высокий интерес к обсуждаемой теме, в частности:– белорусский общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь»;– белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего;– представитель штаба Полка Кастуся Калиновского;– белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», трижды раненный в российско-украинской войне боец Полка Кастуся Калиновского;– белорусский политолог, доктор политических наук, представитель национально-освободительного движения «Свободная Беларусь»;– белорусский политический эксперт, советник Светланы Тихановской;– белорусская волонтер, с 2021 года находится в Украине;– белорусский бизнесмен и меценат, много лет проживающий в Украине;

Елена Гергель – супруга погибшего в Украине Василия «Сябро» Парфенкова, белорусского политзаключенного, ветерана АТО, 26.06.2022 погиб под Лисичанском в бою с российскими захватчиками;



Евгений Магда – украинский политолог, руководитель Института мировой политики;



Павел Гай-Нижник – украинский историк, общественно-политический деятель. Доктор исторических наук, академик Украинской Академии наук, академик Академии политических наук Украины.



Максим Плешко – украинский политолог, кандидат философских наук, соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций;



Алексей Толкачев – идеолог, основатель Благотворительного Фонда "Мечтанная Страна";



Елена Подолян – психотерапевт, директор общественной организации "Форпост".



Также в мероприятии приняли участие два представителя Министерства культуры и информационной политики Украины, а именно:



Макобрий Александр – начальник главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;



Третьяков-Гродзевич Алексей – главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;



Организатор представлял: Юрий Федоренко – руководитель Агентства развития демократии и информационных свобод.

Модерировал дискуссию: Руслан Рохов – украинский общественный деятель, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC.

Предлагаем вашему вниманию краткий репортаж с самыми главными тезисами по более чем двухчасовой дискуссии.

Начался круглый стол в 12:00. После вступительного слова и представления участников модератор предоставил слово известному в Украине белорусскому волонтеру, руководителю Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь» Алексею Францкевичу.

"Надеюсь, что сегодняшний разговор будет приглашением к созданию Белорусской Платформы не только как темы дискуссии круглого стола, а как постоянно действующей площадки для наработки совместных белорусско-украинских планов по нанесению империи поражения и освобождению Беларуси", – Францкевич.

Белорусский общественный деятель подготовил речь, которая содержала много громких заявлений, поэтому во многом дальнейшая дискуссия превратилась либо в оппонирование его мнения, либо в согласии и высказанные видения в развитие дискурса.

"С момента, когда московская армия использовала территорию Беларуси как плацдарм для нападения на Украину, на белорусском порядке многое изменилось. Если до этого многим в Беларуси среди противников Лукашенко было допустимо апеллировать к руководству России, то после широкомасштабного вторжения это стал моветон. Все те, кого кремль своей пропагандой питался клеймить как маргиналов, вдруг оказались правыми.свободных белорусов. Изменения не коснулись только лукашистов. Я здесь умышленно разграничиваю нас – свободных белорусов – с лукашистами, десятилетиями обслуживающими режим Лукашенко. За аналоги того, как есть «чеченцы» и «кадыровцы»", – заметил в начале своего выступления Алексей Францкевич.

«С 24 февраля в прошлом году свободным белорусам российская федерация продемонстрировала себя империей. Вдруг все увидели, что идея союзного государства, продвигаемая девяностыми Александром Лукашенко, – это путь потери государственности. С февраля 2022 г. Беларусь де-факто оккупировали иностранные войска. Белорусам ограничили передвижение. Тотальный контроль. Слежение. И преследование несогласных. К тысячам политзаключенных, задержанным с 2020 года, начали прибавляться те, кто как-то демонстрировал лояльность и поддержку Украины. Сегодня Беларусь напоминает "Гулаг". Если ничего не поделать, то вскоре Москва прибавит вопросы единой валюты и единой армии. Далее можно убирать гаулейтера Лукашенко, ликвидировать выборы главы государства и назначать губернатора Беларуси из кремля», – подчеркнул белорусский общественный деятель.

"Это положение вещей поставило Республику Беларусь на грань существования. Де-факто, Беларусь не является соучастником агрессии, а первой жертвой, которую кремлю удалось захватить путем гибридной спецоперации. Все началось с момента, когда они ввели во власть Александра Лукашенко, как когда-то в Украине Виктора Януковича. Украинцы сбросили узурпатора, а нам белорусам, к сожалению, этого не удалось сделать. После конституционного переворота 1996 года всех политически весомых оппонентов убили, а оставшиеся в живых вынуждены были бежать из страны. С этого времени все выборы в Беларуси были фикцией. Театральной постановкой по переизбранию диктатора. Который, как все поняли в 2022 году, все годы у власти был гаулейтером кремля. Теперь вся оппозиция вынуждена признать правоту Зенона Позняка, радикально настроенного как против Лукашенко, так и против РФ, еще с 90-х. Но тогда КГБшная пропаганда пеленой застилала всем глаза", – заявил руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь».

Со дня широкомасштабного вторжения российской армии в Украину все упомянутое стало повесткой дня для оказавшихся за пределами Республики Беларусь белорусов.

"Те из белорусов, которые были в этот момент в Украине и оказались в местах вторжения, также были эвакуированы. Кто-то волонтерил и помогал другим эвакуироваться. Как я, например. Кто-то взял оружие в руки и стал вместе с украинцами давать отпор империалистам, как муж присутствующей здесь Елены Гергель – Василий «Сябро» Парфенков, погибший в бою с россиянами под Лисичанском. Или присутствует лидер Молодого Фронта – Денис Урбанович, который уже трижды успел побывать в госпитале.



Всем белорусам, которые воюют в Украине против общего врага, понятно, что только после нанесения поражения империи, можно будет деоккупировать Беларусь, освободить всех политзаключенных и провести демократические выборы, чтобы народ мог выбрать другое будущее для Республики Беларусь", – подчеркнул. Алексей Францкевич.

Такое глубокое отступление в предысторию процессов, предшествовавших проведению круглого стола, перед ответом на задаваемые организаторами вопросы руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь» объяснил необходимостью взглянуть на них под его углом зрения.



Чтобы Беларусь не была источником угроз кому-то, нужно, чтобы наша страна перестала быть доминионом российской империи. И здесь есть только два пути:



Первый: объединить наши усилия, чтобы помочь Украине в борьбе против нашего общего врага, Российской империи. И после нанесения кремля поражения деоккупировали Беларусь.



Второй: организовать движение сопротивления внутри Беларуси, направленное на освобождение страны от российских кафиров и преступного марионеточного режима Лукашенко, выполняющего функции временной военной администрации, – заявил Алексей Францкевич, перейдя к ответам на вопросы, которые в начале круглого стола озвучил модератор дискуссии.

"Только деоккупация Беларуси и создание условий для демократического развития нашего государства будут теми условиями, которые гарантируют, что Республика Беларусь больше не станет никому угрозой, став страной с добрососедской политикой в отношении соседних государств.



Если говорить о первом сценарии, то рецепт для двух народов прост – приложить все усилия для нанесения военного поражения армии РФ. Идти добровольцами в ВСУ, волонтерить и донатить… Все это уже делают украинцы и много белорусов… С нашей стороны мы, конечно, могли бы больше… Но здесь, с одной стороны, нужно содействие Украине для снятия арестов со счетов, чтобы больше донатить, упростить волонтерам движение по стране и через границу, а также бить готовыми принять всех желающих добровольцев в ВСУ. С другой стороны, белорусским деятелям следует объединяться вокруг идеи победы над общим врагом, а не пытаться бороться за лидерство в процессе... Это многих белорусов сегодня демотивирует. Но это общечеловеческий порок, который каждый должен бороться в себе… Уверен, что и мы, белорусы, это сможем сделать…



Если говорить о втором сценарии – организации движения сопротивления внутри Беларуси –то здесь все сложнее. Считайте, что там сейчас такие условия как в Донецке, Луганске или Севастополе. Это оккупированная территория со всеми вытекающими из этого условиями.



Подпольное движение возможно только при поддержке извне. Но это мы можем говорить только о диверсиях и достижениях мелких боевых задач. Деокупация возможна, если те белорусы, которые сейчас находятся в вынужденной эмиграции, получат поддержку от союзников для борьбы с оккупантом. Начиная с подготовки и обучения, заканчивая белорусским ленд-лизом.



Очевидно, что в условиях широкомасштабной войны в Украине этот вопрос обсуждается с «официальным Киевом». Без поддержки Украины второго сценария никто в мире его не поддержит", – подчеркнул руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь».

"В 2022 году белорусы начали обсуждать эти два сценария. В прошлом году от имени Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь», кроме эвакуации в первые месяцы и помощи в поставке ВСУ различным необходимым в дальнейшем, я также принимал участие во многих мероприятиях, где поднимал этот вопрос, и сам организовывал в Жешуве «Конференцию свободных белорусов». Знаю также о многих других событиях, которые происходили как в прошлом году, так и в этом, где пытаются найти пути деоккупации Беларуси. Свободные белорусы готовы к любому из двух сценариев, но эффективность любого из них зависит от политики в Киеве. Поэтому здесь мяч на стороне Офиса господина Зеленского



Я уверен, если будет готовность официального диалога со стороны Киева, вся политическая оппозиция Лукашенко и общественные активисты с белорусской стороны, несмотря на конкуренцию многих между собой и разные моменты личностных отношений, будут готовы сесть за стол и договариваться о общих целях и усилиях, которые все мы должны приложить чтобы одолеть империю и деоккупировать Беларусь.



Надеюсь, что сегодняшний разговор будет приглашением к созданию Белорусской Платформы не только как темы дискуссии круглого стола, а как постоянно действующей площадки для наработки совместных белорусско-украинских планов нанесения империи поражения и освобождения Беларуси, чтобы мы снова могли вернуться к добрососедству длиной в тысячу лет", - завершил Алексей Францкевич, поблагодарив всех за внимание.

Эксперт назвал первоочередную задачу Украины по Беларуси

Первоочередной задачей Украины в краткосрочной перспективе является недопущение прямого участия Беларуси в войне. Такое мнение высказал белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, который высказался за Францкевичем.

"В состоянии войны Украина может думать о будущем, но должна решать срочные вопросы. Неотложный интерес здесь и сегодня – чтобы Беларусь не вступала в войну, потому что это отвлекает определенную часть сил и средств на борьбу у границы, и вторая часть – это, по возможности, создание точек недоразумения между официальным минском и официальной москвой", - сказал Тишкевич.

По его мнению, Беларусь не вступила в полной мере в войну против Украины из-за настроений населения и страха лукашенко потерять власть в стране.

"Ибо если у нас есть фрагментированное население и общая социология 80% против войны, это означает, что часть «против» будет и среди электоральной выборки лукашенко", - пояснил эксперт.

В этом контексте он отметил, что сейчас Украине нужно влиять на белорусское общество, чтобы эти антивоенные настроения оставались, и в дальнейшем нагонять страх на лукашенко последствиями его прямого участия в войне.

"В краткосрочной перспективе до окончания войны я не вижу других задач для Украины", - резюмировал Тишкевич.

12 тезисов об украино-белорусских отношениях от Магды

Известный эксперт по Беларуси, руководитель украинский политолог, руководитель Института мировой политики Евгений Магда, рефлексируя на выступления своих двух предшественников, предложил 12 тезисов, которые, по его мнению, важно понимать при выстраивании отношений между двумя странами.

"Без демократической Беларуси нет безопасной Европы. Мы в этом убедились очень дорогой ценой. Убедились в этом в феврале прошлого года, в марте прошлого года… и это факт, который на сегодняшний момент очень чувствительный…", - подчеркнул Магда в первом тезисе.

Далее руководитель Института мировой политики перешел ко второму тезису: «Без независимой Украины независимая Беларусь невозможна».

С остальными тезисами можно ознакомиться, просмотрев запись круглого стола на сайте Укринформа.

Вопрос Беларуси ключевой для будущей безопасности региона – соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций



Украинский политолог, кандидат философских наук, соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций Максим Плешко, взявший слово после Евгения Магды, отметил и то, что Украина во взаимодействии с Беларусью, Литвой и Польшей на протяжении многих веков были фронтиром Европы, начиная со времен Киевской Руси, через Великое княжество Литовское и Русское и заканчивая Речью Посполитой. И пока мы не будем в кооперации между собой, Украина и Страны Балтии будут под угрозами восточного нашествия.

"Сегодня тема Беларуси незаслуженно не в топе украинской политики. «Нам, украинцам, нужно говоритьорусов, о белорусах. Об их важном историческом месте. И так далее…», - подчеркнул представитель Центра Белорусских коммуникаций.

Украине нужна стратегия отношений с Беларусью – представитель полка Калиновского

Представитель штаба Полка Кастуся Калиновского Андрей Шеучик подчеркнул ценность, что на круглом столе собрались луды, которым ценен белорусский вопрос. По его мнению, важно, чтобы с украинской стороны была сформирована позиция по этому вопросу. Полк не может заниматься самодеятельностью, поскольку он действует в рамках украинского законодательства и должен двигаться в рамках логики политической стратегии Украины.



В полку Кастуся Калиновского отмечают необходимость принять стратегию отношений с Беларусью в Украине.



Об этом заявил представитель штаба полка Андрей Шеучик во время круглого стола по теме «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем» в Укринформе.

"Пока мы воюем, пока мы учимся, пока у нас есть определенные надежды, но нет никакой стратегии, нет строки, ни слова о том, что будет делать Украина с Беларусью. Этого нет. У нас должен быть план в рабочем варианте. Если этого плана нет, то о чем можно говорить? То есть, мы не можем ни что-либо корректировать, ни высказывать свое мнение на этот счет, потому что этого предмета нет", – сказал он.

Шеучик подчеркнул, что стратегия должна быть согласована всеми политическими структурами, в том числе и Президентом Украины.

"Это должно быть, над этим надо работать, и к этой работе должны присоединиться все: прежде всего украинская сторона и все с белорусской стороны – то ли полк, то ли свободные белорусы, то ли любой человек, живущий на Черниговщине… таким образом можно проработать наиболее действенную стратегию по отношению к Беларуси. Это политическая воля Украины, и мы, полк Кастуся Калиновского, будем с этим согласиться", - подчеркнул представитель полка.

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Как сообщал Укринформ, белорусский добровольческий батальон Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского сформирован в марте 2022 года для защиты от российского вторжения в составе Иностранного легиона в Украине. Названы в честь национального героя Беларуси, одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев 1863-1864 годов.



Из-за нежелания вступать в войну против Украины белорусских офицеров меняют на россиян – Денис Урбанович



Белорусский доброволец из Полка Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, считает, что будущее Беларусь должна определять белорусский народ. Он должен определиться, стремится ли союз с РФ или интеграцию с Украиной и Странами Балтии.



До широкомасштабного вторжения России в Украину настроения были очень пророссийскими. Это был, по его мнению, результат длительной русификации и пропаганды, организованной в Беларуси Александром Лукашенко. После использования территории Беларуси как плацдарма для наступления в Киев ситуация начала меняться. Белорусы начали солидаризироваться с Украиной. Господствующими являются антивоенные

настроения не только среди граждан, но и военных – как рядовых, так и офицерского состава.

«Один офицер, управляющий элитной воинской частью, мне сказал, что в период с апреля по сентябрь 2022 года в трех или четырех воинских частях едва не начался бунт. Лукашенко и Россия сделала выводы и начала замену офицерского состава. В частности, в 5-й антитеррористической бригаде уже есть офицеры, которые являются гражданами российской федерации», - заявил белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», трижды раненный в российско-украинской войне боец Полка Кастуся Калиновского Денис Урбанович.

Белорусская Платформа могла бы стать площадкой для совместных действий – представитель Министерства культуры и информационной политики Украины