Сможет ли Беларусь избежать судьбы колонии имперской россии: итоги «Белорусской Платформы»

В среду, 8 февраля 2023 года, в пресс-центре Укринформ состоялся круглый стол на тему: «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем». Организовывала круглый стол Общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод".
Из-за действий режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Украина и Беларусь оказались по разные стороны фронта развязанной кремлем войны. Из северного соседа Республика Беларусь превратилась не просто в источник угроз для Украины, а в плацдарм из которого совершают нападения на наше государство. Большинство белорусов, согласно разным исследованиям, не поддерживают военную агрессию в отношении Украины, в то время как сторонники Лукашенко, которых один из участников круглого стола Алексей Францкевич назвал лукашистами, не проявляют солидарность к Украине.
Что нужно делать украинцам и белорусам, чтобы никогда снова Беларусь не стала источником угроз национальной безопасности? В каких условиях два государства смогут вернуться к политике добрососедства? Какими должны быть шаги граждан обеих стран, чтобы вышеупомянутое произошло? И какую политику должен иметь «официальный Киев» для этого?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, и не только организаторы круглого стола запрягли известных украинских и белорусских политологов, экспертов, общественных деятелей, аналитиков, историков, а также белорусских волонтеров, добровольцев и представителя штаба Полка Кастуся Калиновского.
На приглашение обсудить будущее украино-белорусских отношений откликнулось почти два десятка человек, что продемонстрировало высокий интерес к обсуждаемой теме, в частности:
Алексей Францкевич – белорусский общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь»;
Игорь Тишкевич – белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего;
Андрей Шеучик – представитель штаба Полка Кастуся Калиновского;
Денис Урбанович – белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», трижды раненный в российско-украинской войне боец Полка Кастуся Калиновского;
Павел Усов – белорусский политолог, доктор политических наук, представитель национально-освободительного движения «Свободная Беларусь»;
Александр Добровольский – белорусский политический эксперт, советник Светланы Тихановской;
Ирина Лукашенко – белорусская волонтер, с 2021 года находится в Украине;
Шарапин Павел – белорусский бизнесмен и меценат, много лет проживающий в Украине;
Из-за действий режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Украина и Беларусь оказались по разные стороны фронта развязанной кремлем войны. Из северного соседа Республика Беларусь превратилась не просто в источник угроз для Украины, а в плацдарм из которого совершают нападения на наше государство. Большинство белорусов, согласно разным исследованиям, не поддерживают военную агрессию в отношении Украины, в то время как сторонники Лукашенко, которых один из участников круглого стола Алексей Францкевич назвал лукашистами, не проявляют солидарность к Украине.
Что нужно делать украинцам и белорусам, чтобы никогда снова Беларусь не стала источником угроз национальной безопасности? В каких условиях два государства смогут вернуться к политике добрососедства? Какими должны быть шаги граждан обеих стран, чтобы вышеупомянутое произошло? И какую политику должен иметь «официальный Киев» для этого?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, и не только организаторы круглого стола запрягли известных украинских и белорусских политологов, экспертов, общественных деятелей, аналитиков, историков, а также белорусских волонтеров, добровольцев и представителя штаба Полка Кастуся Калиновского.
На приглашение обсудить будущее украино-белорусских отношений откликнулось почти два десятка человек, что продемонстрировало высокий интерес к обсуждаемой теме, в частности:
Алексей Францкевич – белорусский общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь»;
Игорь Тишкевич – белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего;
Андрей Шеучик – представитель штаба Полка Кастуся Калиновского;
Денис Урбанович – белорусский общественный деятель, лидер организации «Молодой Фронт», трижды раненный в российско-украинской войне боец Полка Кастуся Калиновского;
Павел Усов – белорусский политолог, доктор политических наук, представитель национально-освободительного движения «Свободная Беларусь»;
Александр Добровольский – белорусский политический эксперт, советник Светланы Тихановской;
Ирина Лукашенко – белорусская волонтер, с 2021 года находится в Украине;
Шарапин Павел – белорусский бизнесмен и меценат, много лет проживающий в Украине;
Елена Гергель – супруга погибшего в Украине Василия «Сябро» Парфенкова, белорусского политзаключенного, ветерана АТО, 26.06.2022 погиб под Лисичанском в бою с российскими захватчиками;
Евгений Магда – украинский политолог, руководитель Института мировой политики;
Павел Гай-Нижник – украинский историк, общественно-политический деятель. Доктор исторических наук, академик Украинской Академии наук, академик Академии политических наук Украины.
Максим Плешко – украинский политолог, кандидат философских наук, соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций;
Алексей Толкачев – идеолог, основатель Благотворительного Фонда "Мечтанная Страна";
Елена Подолян – психотерапевт, директор общественной организации "Форпост".
Также в мероприятии приняли участие два представителя Министерства культуры и информационной политики Украины, а именно:
Макобрий Александр – начальник главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;
Третьяков-Гродзевич Алексей – главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;
Евгений Магда – украинский политолог, руководитель Института мировой политики;
Павел Гай-Нижник – украинский историк, общественно-политический деятель. Доктор исторических наук, академик Украинской Академии наук, академик Академии политических наук Украины.
Максим Плешко – украинский политолог, кандидат философских наук, соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций;
Алексей Толкачев – идеолог, основатель Благотворительного Фонда "Мечтанная Страна";
Елена Подолян – психотерапевт, директор общественной организации "Форпост".
Также в мероприятии приняли участие два представителя Министерства культуры и информационной политики Украины, а именно:
Макобрий Александр – начальник главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;
Третьяков-Гродзевич Алексей – главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины;
Организатор представлял: Юрий Федоренко – руководитель Агентства развития демократии и информационных свобод.
Модерировал дискуссию: Руслан Рохов – украинский общественный деятель, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC.
Предлагаем вашему вниманию краткий репортаж с самыми главными тезисами по более чем двухчасовой дискуссии.
Начался круглый стол в 12:00. После вступительного слова и представления участников модератор предоставил слово известному в Украине белорусскому волонтеру, руководителю Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь» Алексею Францкевичу.
Белорусский общественный деятель подготовил речь, которая содержала много громких заявлений, поэтому во многом дальнейшая дискуссия превратилась либо в оппонирование его мнения, либо в согласии и высказанные видения в развитие дискурса.
Со дня широкомасштабного вторжения российской армии в Украину все упомянутое стало повесткой дня для оказавшихся за пределами Республики Беларусь белорусов.
Такое глубокое отступление в предысторию процессов, предшествовавших проведению круглого стола, перед ответом на задаваемые организаторами вопросы руководитель Благотворительного Фонда «Свободная Беларусь» объяснил необходимостью взглянуть на них под его углом зрения.
Чтобы Беларусь не была источником угроз кому-то, нужно, чтобы наша страна перестала быть доминионом российской империи. И здесь есть только два пути:
Первый: объединить наши усилия, чтобы помочь Украине в борьбе против нашего общего врага, Российской империи. И после нанесения кремля поражения деоккупировали Беларусь.
Второй: организовать движение сопротивления внутри Беларуси, направленное на освобождение страны от российских кафиров и преступного марионеточного режима Лукашенко, выполняющего функции временной военной администрации, – заявил Алексей Францкевич, перейдя к ответам на вопросы, которые в начале круглого стола озвучил модератор дискуссии.
Чтобы Беларусь не была источником угроз кому-то, нужно, чтобы наша страна перестала быть доминионом российской империи. И здесь есть только два пути:
Первый: объединить наши усилия, чтобы помочь Украине в борьбе против нашего общего врага, Российской империи. И после нанесения кремля поражения деоккупировали Беларусь.
Второй: организовать движение сопротивления внутри Беларуси, направленное на освобождение страны от российских кафиров и преступного марионеточного режима Лукашенко, выполняющего функции временной военной администрации, – заявил Алексей Францкевич, перейдя к ответам на вопросы, которые в начале круглого стола озвучил модератор дискуссии.
Эксперт назвал первоочередную задачу Украины по Беларуси
Первоочередной задачей Украины в краткосрочной перспективе является недопущение прямого участия Беларуси в войне. Такое мнение высказал белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, который высказался за Францкевичем.
Первоочередной задачей Украины в краткосрочной перспективе является недопущение прямого участия Беларуси в войне. Такое мнение высказал белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, который высказался за Францкевичем.
По его мнению, Беларусь не вступила в полной мере в войну против Украины из-за настроений населения и страха лукашенко потерять власть в стране.
В этом контексте он отметил, что сейчас Украине нужно влиять на белорусское общество, чтобы эти антивоенные настроения оставались, и в дальнейшем нагонять страх на лукашенко последствиями его прямого участия в войне.
12 тезисов об украино-белорусских отношениях от Магды
Известный эксперт по Беларуси, руководитель украинский политолог, руководитель Института мировой политики Евгений Магда, рефлексируя на выступления своих двух предшественников, предложил 12 тезисов, которые, по его мнению, важно понимать при выстраивании отношений между двумя странами.
Далее руководитель Института мировой политики перешел ко второму тезису: «Без независимой Украины независимая Беларусь невозможна».
С остальными тезисами можно ознакомиться, просмотрев запись круглого стола на сайте Укринформа.
Вопрос Беларуси ключевой для будущей безопасности региона – соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций
Украинский политолог, кандидат философских наук, соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций Максим Плешко, взявший слово после Евгения Магды, отметил и то, что Украина во взаимодействии с Беларусью, Литвой и Польшей на протяжении многих веков были фронтиром Европы, начиная со времен Киевской Руси, через Великое княжество Литовское и Русское и заканчивая Речью Посполитой. И пока мы не будем в кооперации между собой, Украина и Страны Балтии будут под угрозами восточного нашествия.
Украинский политолог, кандидат философских наук, соучредитель Центра Белорусских Коммуникаций Максим Плешко, взявший слово после Евгения Магды, отметил и то, что Украина во взаимодействии с Беларусью, Литвой и Польшей на протяжении многих веков были фронтиром Европы, начиная со времен Киевской Руси, через Великое княжество Литовское и Русское и заканчивая Речью Посполитой. И пока мы не будем в кооперации между собой, Украина и Страны Балтии будут под угрозами восточного нашествия.
Украине нужна стратегия отношений с Беларусью – представитель полка Калиновского
Представитель штаба Полка Кастуся Калиновского Андрей Шеучик подчеркнул ценность, что на круглом столе собрались луды, которым ценен белорусский вопрос. По его мнению, важно, чтобы с украинской стороны была сформирована позиция по этому вопросу. Полк не может заниматься самодеятельностью, поскольку он действует в рамках украинского законодательства и должен двигаться в рамках логики политической стратегии Украины.
В полку Кастуся Калиновского отмечают необходимость принять стратегию отношений с Беларусью в Украине.
Об этом заявил представитель штаба полка Андрей Шеучик во время круглого стола по теме «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем» в Укринформе.
В полку Кастуся Калиновского отмечают необходимость принять стратегию отношений с Беларусью в Украине.
Об этом заявил представитель штаба полка Андрей Шеучик во время круглого стола по теме «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем» в Укринформе.
Шеучик подчеркнул, что стратегия должна быть согласована всеми политическими структурами, в том числе и Президентом Украины.
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Как сообщал Укринформ, белорусский добровольческий батальон Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского сформирован в марте 2022 года для защиты от российского вторжения в составе Иностранного легиона в Украине. Названы в честь национального героя Беларуси, одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев 1863-1864 годов.
Из-за нежелания вступать в войну против Украины белорусских офицеров меняют на россиян – Денис Урбанович
Белорусский доброволец из Полка Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, считает, что будущее Беларусь должна определять белорусский народ. Он должен определиться, стремится ли союз с РФ или интеграцию с Украиной и Странами Балтии.
До широкомасштабного вторжения России в Украину настроения были очень пророссийскими. Это был, по его мнению, результат длительной русификации и пропаганды, организованной в Беларуси Александром Лукашенко. После использования территории Беларуси как плацдарма для наступления в Киев ситуация начала меняться. Белорусы начали солидаризироваться с Украиной. Господствующими являются антивоенные
Из-за нежелания вступать в войну против Украины белорусских офицеров меняют на россиян – Денис Урбанович
Белорусский доброволец из Полка Кастуся Калиновского, который воюет в Украине, считает, что будущее Беларусь должна определять белорусский народ. Он должен определиться, стремится ли союз с РФ или интеграцию с Украиной и Странами Балтии.
До широкомасштабного вторжения России в Украину настроения были очень пророссийскими. Это был, по его мнению, результат длительной русификации и пропаганды, организованной в Беларуси Александром Лукашенко. После использования территории Беларуси как плацдарма для наступления в Киев ситуация начала меняться. Белорусы начали солидаризироваться с Украиной. Господствующими являются антивоенные
настроения не только среди граждан, но и военных – как рядовых, так и офицерского состава.
Белорусская Платформа могла бы стать площадкой для совместных действий – представитель Министерства культуры и информационной политики Украины
Начальник главного управления по информационной политике Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Макабрий в начале своего выступления подчеркнул, что не может высказать официальную позицию Украины по поднятым вопросам, поскольку соответствующая политика в процессе формирования.
Господин Макабрий, в качестве собственного мнения, выразил обеспокоенность отсутствием понимания с кем работать, ведь есть много разных субъектов с разными позициями, как Свободная Беларусь, Полк Кастуся Калиновского, Офис Светланы Тихановской и другие.
Вместе с тем он, а также его коллега, главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Алексей Третьяков-Гродзевич, отметил, что платформа, которая могла бы появиться на базе проведенного круглого стола, могла бы создать площадку на которой. можно было бы синхронизировать позиции и выработать общую стратегию.
Мы готовы садиться за стол и договариваться с другими силами об общем плане действий – советник Светланы Тихановской и соратник Зенона Позняка
Когда взяли слово политический советник Светланы Тихановской Александр Добровольский и член команды Зенона Позняка белорусский политолог Павел Усов, оба подевались тем, что делают их команды для подготовки борьбы пробы агрессии России и выразили готовность согласовывать свои действия с украинской стороной на общей площадке.
В остальными тезисами участников круглого стола вы можете ознакомиться на сайте Укринформ, просмотрев запись.
Подытоживая все сказанное во время круглого стола его организатор Юрий Федоренко сказал: «To be continue!». Руководитель Агентства развития демократии и информационных свобод подчеркнул, что оживленная дискуссия и апелляция многих участников к необходимости согласовать позиции свидетельствует о необходимости продолжать подобные мероприятия. Предложение Алексея Францевича о том, чтобы сделать Белорусскую Платформу не темой обсуждения, а площадкой для постоянного взаимодействия, ему понравилось, и он выразил готовность к совместной организации подобных мероприятий. На этом участники поблагодарили друг друга и разошлись.
Господин Макабрий, в качестве собственного мнения, выразил обеспокоенность отсутствием понимания с кем работать, ведь есть много разных субъектов с разными позициями, как Свободная Беларусь, Полк Кастуся Калиновского, Офис Светланы Тихановской и другие.
Вместе с тем он, а также его коллега, главный специалист отдела проектной работы и мониторинга главного управления по информационной политике Алексей Третьяков-Гродзевич, отметил, что платформа, которая могла бы появиться на базе проведенного круглого стола, могла бы создать площадку на которой. можно было бы синхронизировать позиции и выработать общую стратегию.
Мы готовы садиться за стол и договариваться с другими силами об общем плане действий – советник Светланы Тихановской и соратник Зенона Позняка
Когда взяли слово политический советник Светланы Тихановской Александр Добровольский и член команды Зенона Позняка белорусский политолог Павел Усов, оба подевались тем, что делают их команды для подготовки борьбы пробы агрессии России и выразили готовность согласовывать свои действия с украинской стороной на общей площадке.
В остальными тезисами участников круглого стола вы можете ознакомиться на сайте Укринформ, просмотрев запись.
Подытоживая все сказанное во время круглого стола его организатор Юрий Федоренко сказал: «To be continue!». Руководитель Агентства развития демократии и информационных свобод подчеркнул, что оживленная дискуссия и апелляция многих участников к необходимости согласовать позиции свидетельствует о необходимости продолжать подобные мероприятия. Предложение Алексея Францевича о том, чтобы сделать Белорусскую Платформу не темой обсуждения, а площадкой для постоянного взаимодействия, ему понравилось, и он выразил готовность к совместной организации подобных мероприятий. На этом участники поблагодарили друг друга и разошлись.
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