СМИ заявили, что беларусь не попала под новые санкции по просьбе Украины. В МИД опровергли

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский Союз до сих пор не ввел новые санкции против бларуси по просьбе Киева. В Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию.
В ответ спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию.
Он напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь наложен ряд персональных санкций:
- режим Лукашенко,
- военное командование,
- пропагандисты,
- 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе Минобороны и Комитет государственной безопасности, а также 8
- белорусских компаний.
Кроме того, на Беларусь наложены секторальные санкции:
- центральный банк и четыре других белорусских банка,
- запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений,
- запрещение деятельности грузовых операторов.
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