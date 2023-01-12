СМИ заявили, что беларусь не попала под новые санкции по просьбе Украины. В МИД опровергли

16:43 12 января Киев, Украина

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский Союз до сих пор не ввел новые санкции против бларуси по просьбе Киева. В Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию.
"Одна из причин, почему Беларусь не попала под санкции вместе с россией в последних пакетах санкций ЕС, заключается в том, что Украина потребовала, чтобы Минск не был им поддан", — написал он.
В ответ спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию.
"Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности", - отметил чиновник.
Он напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь наложен ряд персональных санкций:
  • режим Лукашенко,
  • военное командование,
  • пропагандисты,
  • 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе Минобороны и Комитет государственной безопасности, а также 8
  • белорусских компаний.
Кроме того, на Беларусь наложены секторальные санкции:
  • центральный банк и четыре других белорусских банка,
  • запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений,
  • запрещение деятельности грузовых операторов.
"Вместо этого нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на рф. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет", - отметил чиновник.
 
 
 