СМИ заявили, что беларусь не попала под новые санкции по просьбе Украины. В МИД опровергли

16:43 12 января Киев, Украина

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейский Союз до сих пор не ввел новые санкции против бларуси по просьбе Киева. В Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию.

"Одна из причин, почему Беларусь не попала под санкции вместе с россией в последних пакетах санкций ЕС, заключается в том, что Украина потребовала, чтобы Минск не был им поддан", — написал он.

В ответ спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию.

"Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности", - отметил чиновник.

Он напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь наложен ряд персональных санкций:

режим Лукашенко,

военное командование,

пропагандисты,

25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе Минобороны и Комитет государственной безопасности, а также 8

белорусских компаний.

Кроме того, на Беларусь наложены секторальные санкции:

центральный банк и четыре других белорусских банка,

запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений,

запрещение деятельности грузовых операторов.