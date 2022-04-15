СМИ: встреча Зеленского с Байденом может состояться в канун Дня Независимости

Американский президент готов принять в Вашингтоне Владимира Зеленского не раньше августа.
Об этом в субботу, 17 июля, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники.
Отмечается, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, "что вызывает крайнее недовольствие украинской стороны".
Сам Зеленский ранее сообщал, что его визит в Вашингтон должен состояться в июле. Об этом он заявил после телефонного разговора с Байденом 7 июня.
Сам Зеленский ранее сообщал, что его визит в Вашингтон должен состояться в июле. Об этом он заявил после телефонного разговора с Байденом 7 июня.
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