СМИ: встреча Зеленского с Байденом может состояться в канун Дня Независимости

11:50 17 июля Киев, Украина

Американский президент готов принять в Вашингтоне Владимира Зеленского не раньше августа.

Об этом в субботу, 17 июля, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники.

"Как свидетельствуют наши источники, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, "что вызывает крайнее недовольствие украинской стороны".



Сам Зеленский ранее сообщал, что его визит в Вашингтон должен состояться в июле. Об этом он заявил после телефонного разговора с Байденом 7 июня.