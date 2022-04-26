СМИ назвали двух главных кандидатов на должность посла США в Украине

19:32 26 июля Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время назначат посла в Украине, сейчас есть две главные кандидатуры на эту должность.

Такую информацию со ссылкой на источники обнародовало одно из украинских изданий.

"Официальный Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на пост посла США в Украине. Это посол США в Сербии Энтони Годфри и посол в Узбекистане Даниэль Розенблюм", - говорится в сообщении.

По словам источников, у Розенблюма больше шансов стать новым послом США в Украине. Он в 2014-2018 годах работал заместителем помощника государственного секретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Тогда в его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью странами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. До этого, в 2008-2014 годах Розенблюм работал координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.



В отношении Годфри, то он до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также отвечал за Ирак в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.



Послы США в Украине: детали

Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.



С тех пор, а это более двух лет, в Украине работают временные поверенные в делах США.



Недавно временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент сказал, что в ближайшие недели Вашингтон определится с кандидатурой посла, уточнив, что сейчас в Белом доме идет отбор. "Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.