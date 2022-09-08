СМИ анонсировали детали нового пакета военной помощи США для Украины

Пентагон в четверг, 8 сентября, объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Его общая стоимость составит 675 миллионов долларов.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
СМИ, ссылаясь на информацию американского чиновника, который дал комментарий на условиях анонимности, сообщило, что в него входит.
Пакет будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок, отмечает источник. В том числе, речь идет и о боеприпасах для реактивной системы залпового огня HIMARS.
Пакет будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок, отмечает источник. В том числе, речь идет и о боеприпасах для реактивной системы залпового огня HIMARS.
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