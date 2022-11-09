Смертельная авария со Стремоусовым устроена спецслужбами рф - политолог

Информацию о смерти коллаборанта Кирилла Стремоусова в аварии сегодня, 9 ноября, подтвердила замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Устранение Стремоусова могли организовать российские спецслужбы, считает политолог Иван Преображенский.
Устранение Стремоусова могли организовать российские спецслужбы, считает политолог Иван Преображенский.
Смерть Кирилла Стремоусова уже подтвердили в пресс-службе оккупационной администрации Херсонской области.
Ранее российские телеграм-каналы писали, что сегодня вечером ожидаются некие официальные заявления российских властей по Херсону.
В ходе последнее выступление Стремоусова сегодня он утверждает, что "всё стабильно".
Напомним, 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики под руководством Владимира Сальдо.
Ранее российские телеграм-каналы писали, что сегодня вечером ожидаются некие официальные заявления российских властей по Херсону.
В ходе последнее выступление Стремоусова сегодня он утверждает, что "всё стабильно".
Напомним, 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики под руководством Владимира Сальдо.
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