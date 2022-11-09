Смертельная авария со Стремоусовым устроена спецслужбами рф - политолог

16:19 09 ноября Киев, Украина

Информацию о смерти коллаборанта Кирилла Стремоусова в аварии сегодня, 9 ноября, подтвердила замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.



Устранение Стремоусова могли организовать российские спецслужбы, считает политолог Иван Преображенский.

«Больше всего это походит не на действия украинских партизан, а на активность российских спецслужб. ДТП — это их стиль. Такой новый сигнал готовности к переговорам — избавление от использованного материала»,- отметил Преображенский.

Смерть Кирилла Стремоусова уже подтвердили в пресс-службе оккупационной администрации Херсонской области.



Ранее российские телеграм-каналы писали, что сегодня вечером ожидаются некие официальные заявления российских властей по Херсону.



В ходе последнее выступление Стремоусова сегодня он утверждает, что "всё стабильно".



Напомним, 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики под руководством Владимира Сальдо.