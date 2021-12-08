Сменился замглавы Антимонопольного комитета Украины

14:22 29 Июль Киев, Украина

АМКУ провели кадровые перестановки , президент назначил на должность замглавы ведомства, экс-уполномоченного Антимонопольного комитета Наталью Буроменскую



Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте ОПУ.



Президент указом №298/2020 уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. После чего соответствующим указом №299/2020 уволил Наталью Буроменскую с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, а следующим - назначил ее на должность заместителя главы АМКУ.