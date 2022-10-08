Слухи о противостоянии в окружении путина "подорвали впечатление силы и контроля" - ISW

11:00 08 октября Киев, Украина

В рф стремительно распространяется информация о разногласиях внутри кремля и подрывает видимость стабильности режима владимира путина.

 
Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Как отмечают военные аналитики, слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление силы и контроля", которые путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.
 
"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в кремле есть две фракции", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

Вместе с тем, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с путиным.

Как заявляют в Институте изучения войны, презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.
 
"Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", - сообщили военные аналитики.