Слухи о противостоянии в окружении путина "подорвали впечатление силы и контроля" - ISW

В рф стремительно распространяется информация о разногласиях внутри кремля и подрывает видимость стабильности режима владимира путина.
Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).
Как отмечают военные аналитики, слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление силы и контроля", которые путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.
Как отмечают военные аналитики, слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление силы и контроля", которые путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.
Отмечается, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.
Вместе с тем, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с путиным.
Как заявляют в Институте изучения войны, презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.
Вместе с тем, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с путиным.
Как заявляют в Институте изучения войны, презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.
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