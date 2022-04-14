"Слуги народа" не будут поддерживать законопроект об уголовной ответственности для военнообязанных украинцев
09:03 14 апреля Киев, Украина
Фракция политической партии «Слуга Народа»
не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.
Об этом сообщает глава фракции СН Давид Арахамия.
"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны.
Предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - заявил Арахамия.
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта, один из которых должен заставить вернуться в Украину военнообязанных, которые полностью законно пересекли границу и сейчас находятся не в Украине, а вторым устанавливается уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения.
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