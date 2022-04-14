"Слуги народа" не будут поддерживать законопроект об уголовной ответственности для военнообязанных украинцев

Об этом сообщает глава фракции СН Давид Арахамия.

"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны.



Предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - заявил Арахамия.