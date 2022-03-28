Слуга народа: завтра будет рассмотрен законопроект об олигархах

13:54 29 июня Киев, Украина

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки соберется на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об олигархах. Заседание состоится 30 июня.

Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Фейсбук.



"Завтра Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах", - уточнила она.



Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.