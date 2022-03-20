"Слуга народа" получает представительство в местных органах по всей стране

18:37 26 октября Киев, Украина

Согласно предварительным данным параллельного подсчета голосов, каждый 5-й депутат областного совета в Украине будет от партии "Слуга народа".

Как отметил на брифинге в Киеве председатель партии Александр Корниенко, после обработки результатов параллельного подсчета голосов с 49% участков "Слуга народа" имеет 20% мест в областных советах, 17% - в районных и приобретает 15% - мест голов ОТГ.

Параллельный подсчет голосов показал еще и победу представителя "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область). Анатолий Гунько набирал там более 33% голосов, опередив ближайшего оппонента на 1400 голосов.
 
Несмотря на значительное количество зафиксированных нарушений, отметил Корниенко, они не имели существенного влияния на результаты выборов.

фото: "Слуга народа" глава громады
Волеизъявление произошло по всем демократическим стандартам. В то же время подчеркнул, что там, где есть существенные нарушения, партия юридически будет отстаивать голоса избирателей.
"Наши партийные структуры готовятся к искам. Где-то уже пошли иски. Наша стратегия - всем нарушением даем ход и пытаемся им дать юридическое развертывание. Потому что любой подобный момент в избирательном процессе нужно освещать, попробовать решить в пользу оскорбленной стороны. Тем самым мы делаем избирательный процесс лучшим, и на будущее в частности", - сказал Корниенко.
 фото: Предварительный подсчет голосов областная рада
фото: "Слуга народа" районная рада