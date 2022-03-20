"Слуга народа" получает представительство в местных органах по всей стране

18:37 26 октября Киев, Украина

Согласно предварительным данным параллельного подсчета голосов, каждый 5-й депутат областного совета в Украине будет от партии "Слуга народа"



Как отметил на брифинге в Киеве председатель партии Александр Корниенко, после обработки результатов параллельного подсчета голосов с 49% участков "Слуга народа" имеет 20% мест в областных советах, 17% - в районных и приобретает 15% - мест голов ОТГ.



Параллельный подсчет голосов показал еще и победу представителя "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область). Анатолий Гунько набирал там более 33% голосов, опередив ближайшего оппонента на 1400 голосов.

Несмотря на значительное количество зафиксированных нарушений, отметил Корниенко, они не имели существенного влияния на результаты выборов.





Волеизъявление произошло по всем демократическим стандартам. В то же время подчеркнул, что там, где есть существенные нарушения, партия юридически будет отстаивать голоса избирателей.