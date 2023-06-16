Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

14:16 24 мая Киев, Украина

Парламент Словении признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За такое решение проголосовали 67 депутатов, восемь – высказались против.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский .

"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая чествует память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов. Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться. Вместе к правде, а значит, и ответственности", – написал Зеленский.

Дмитрий Кулеба , министр иностранных дел Украины отметил, что такой шаг достигает двух вещей: памяти и справедливости.

"Память – это уважение к миллионам невинных жертв этого страшного преступления. Справедливость означает, что такие преступления никогда не должны повторяться", – подчеркнул чиновник.

По данным Института истории Украины, потери от голода в Украинской ССР составили почти 4 млн человек и еще 3 млн – в других регионах Союза. День памяти жертв Голодомора в Украине отмечают в четвертую субботу ноября.