Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

26 стран поддержали декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, сегодня к декларации присоединилась Словения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.
Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 одобрили декларацию, предусматривающую долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики.
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