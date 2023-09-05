Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

12:03 25 августа Киев, Украина

26 стран поддержали декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, сегодня к декларации присоединилась Словения. 
 
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины", - написал он.
Зеленский отметил, что Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.
 
Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 одобрили декларацию, предусматривающую долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики.