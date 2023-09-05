Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

12:03 25 августа Киев, Украина

26 стран поддержали декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, сегодня к декларации присоединилась Словения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

"Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины", - написал он.