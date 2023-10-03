Словения передала Украине достаточное количество оружия для полноценной бригады - Шарец

18:00 03 октября Киев, Украина

Словения предоставила Украине достаточное количество бронетехники, чтобы сформировать полноценную бронетанковую бригаду, состоящую примерно из 90 единиц бронетехники.

Об этом заявил министр обороны Словении Марьян Шарец в рамках Варшавского форума по безопасности.

"Словения была одной из первых стран, которая оказала помощь Украине. Мы предоставили ей технику на уровне бронетанковой бригады", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что власти Словении четко осознавали, что российский лидер владимир путин мог бы продвинуть свои амбиции ещё дальше, если бы не был остановлен в Украине.



По его словам, на фоне текущей ситуации двери в НАТО должны оставаться открытыми, особенно для стран Западных Балкан.