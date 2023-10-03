Словения передала Украине достаточное количество оружия для полноценной бригады - Шарец

Словения предоставила Украине достаточное количество бронетехники, чтобы сформировать полноценную бронетанковую бригаду, состоящую примерно из 90 единиц бронетехники.
Об этом заявил министр обороны Словении Марьян Шарец в рамках Варшавского форума по безопасности.
Министр также отметил, что власти Словении четко осознавали, что российский лидер владимир путин мог бы продвинуть свои амбиции ещё дальше, если бы не был остановлен в Украине.
По его словам, на фоне текущей ситуации двери в НАТО должны оставаться открытыми, особенно для стран Западных Балкан.
По его словам, на фоне текущей ситуации двери в НАТО должны оставаться открытыми, особенно для стран Западных Балкан.
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