Словакия выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине

09:41 05 октября Киев, Украина

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине из-за результатов парламентских выборов в стране, где победила пророссийская партия.



Об этом пишет словацкий портал Dennik N.



Как отмечает издание, словацкое Минобороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Киев мог бы получить ее во время председательства правительства Людовита Одора, но президент Чапутова, несущая политическую ответственность за Кабмин Словакии, выступила против.



В комментарии Dennik N спикер президентки Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer обещал избирателям "ни одной пули для Украины".



Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".