Словакия ведет переговоры по отправке в Украину МиГ-29

14:13 12 декабря Киев, Украина

Словакия готова отправить в Украину истребители МиГ-29 , но этого еще не сделала. Министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер сообщил, что этот вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы разговариваем с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. И 8 декабря у нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью", — сказал Качер.

Глава МИД отметил, что 7 декабря Словакия утвердила "пару тысяч ракет, используемых для МиГ-29". Также он сообщил, что обсуждал вопрос отправки самолетов с президентом Украины во время встречи.

"Но и с президентом Зеленским мы тоже обсудили это достаточно подробно. И я думаю, что я должен держать в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Поэтому я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", — добавил Качер.

В ноябре 2022-го правительство Словакии передало Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 . А летом на осень Словакия передала Украине самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Руководство Словакии с начала полномасштабной войны выражает поддержку Украине, помогает оружием, боеприпасами и осуждает действия россии.