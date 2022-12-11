Словакия согласовала новый пакет помощи Украине

"Мы будем и дальше поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи - это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - отметил Качер.