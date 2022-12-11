Словакия согласовала новый пакет помощи Украине

Власти Словакии одобрили новый пакет военной помощи Украине. Пакет включает в себя боеприпасы, в том числе большого калибра, теплые вещи для военных и другое снаряжение.
Об этом заявил министр иностранных дел Растислав Качер на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве 8 декабря.
Об этом заявил министр иностранных дел Растислав Качер на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве 8 декабря.
По его словам, Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и сделает все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.
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