Словакия согласовала новый пакет помощи Украине

17:17 08 декабря Киев, Украина

Власти Словакии одобрили новый пакет военной помощи Украине. Пакет включает в себя боеприпасы, в том числе большого калибра, теплые вещи для военных и другое снаряжение.

Об этом заявил министр иностранных дел Растислав Качер на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве 8 декабря.
 
"Мы будем и дальше поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи - это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - отметил Качер.
 
По его словам, Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и сделает все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.