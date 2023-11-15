Словакия профинансирует изготовление машин разминирования для Украины

10:34 15 ноября Киев, Украина

Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, но будет соблюдать контракты на поставку оружия на уровне частных компаний и продолжит гуманитарную помощь, в частности профинансирует изготовление двух машин разминирования Božena-4.

Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает словацкое информационное агентство TASR.



По словам Бланара, Словакия хочет помочь украинцам зимой гуманитарной помощью и разминированию. Он подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и ориентировать свою гуманитарную помощь именно на это. Есть также предложение о разминировании, в котором словацкая армия имеет богатый опыт.

"Словацкая Республика профинансирует изготовление для украинской стороны двух средств разминирования Bozena IV, которые должны поступить на вооружение в Херсонской области в начале следующего года", - сказал Бланар.

Глава МИД также повторил слова премьер-министра Роберта Фицо о том, что словацкое правительство не будет помогать Украине в военном плане, однако не помешает частным компаниям предоставлять оружие Украине.