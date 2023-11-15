Словакия профинансирует изготовление машин разминирования для Украины

10:34 15 ноября Киев, Украина

Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, но будет соблюдать контракты на поставку оружия на уровне частных компаний и продолжит гуманитарную помощь, в частности профинансирует изготовление двух машин разминирования Božena-4.
 
Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает словацкое информационное агентство TASR.

По словам Бланара, Словакия хочет помочь украинцам зимой гуманитарной помощью и разминированию. Он подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и ориентировать свою гуманитарную помощь именно на это. Есть также предложение о разминировании, в котором словацкая армия имеет богатый опыт.
"Словацкая Республика профинансирует изготовление для украинской стороны двух средств разминирования Bozena IV, которые должны поступить на вооружение в Херсонской области в начале следующего года", - сказал Бланар.
Глава МИД также повторил слова премьер-министра Роберта Фицо о том, что словацкое правительство не будет помогать Украине в военном плане, однако не помешает частным компаниям предоставлять оружие Украине.
"Я четко определил позицию, что Словацкая Республика больше не будет оказывать военную помощь на правительственном уровне. Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на вооружение, являются делом отдельных компаний, ведущих бизнес или работающих в Словакии, и правительство не будет создавать любое какие препятствия", - подчеркнул Бланар.