Словакия прекращает военную помощь Украине - министр обороны

На встрече в Брюсселе министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил генеральному секретарю НАТО Йенса Столтенберга о решении правительства прекратить передачу военной помощи Киеву со своих складов. Тем не менее, он подчеркнул, что Словакия готова предоставить Украине разнообразную гуманитарную, гражданскую и техническую нелетальную помощь.
Цель нового правительства Словакии, по словам министра, заключается в укреплении потенциала и возможностей Вооруженных сил страны для обеспечения безопасности граждан и государства. Одновременно процесс модернизации будет направлен на минимизацию рисков для жизни военнослужащих.
Калиняк подчеркнул, что Словакия остается ответственным партнером, готовым к развитию возможностей на индивидуальном и коллективном уровнях. В ходе встречи подтверждено, что НАТО и Словацкая Республика будут продолжать укреплять боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил.
Цель нового правительства Словакии, по словам министра, заключается в укреплении потенциала и возможностей Вооруженных сил страны для обеспечения безопасности граждан и государства. Одновременно процесс модернизации будет направлен на минимизацию рисков для жизни военнослужащих.
Калиняк подчеркнул, что Словакия остается ответственным партнером, готовым к развитию возможностей на индивидуальном и коллективном уровнях. В ходе встречи подтверждено, что НАТО и Словацкая Республика будут продолжать укреплять боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил.
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