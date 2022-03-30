Словакия потребовала от России сократить персонал посольства на 35 человек

19:17 30 марта Киев, Украина

Власти Словакии потребовали от России сократить персонал посольства в Братиславе на 35 человек, сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики.





Соответствующую ноту в МИД Словакии вручили российскому послу Игорю Братчикову. Его вызвали в министерство после того, как силовые структуры установили, что деятельность одного из российских дипломатов нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях . О чем именно идет речь, в МИДе не пояснили.



По данным словацких СМИ, требование МИДа означает, что штат российского посольства будет сокращен вдвое. Комментариев с российской стороны пока не поступало.

В середине марта Словакия уже высылала сотрудников российского посольства. Персонами нон грата были объявлены три российских дипломата, также нарушевших Венскую конвенцию дипломатических отношений.