Словакия передаст Украине свои системы ПВО С-300

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.
Сообщается, что Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Он также отметил, что в субботу его администрация дала разрешение на выделение еще 200 млн долларов, или можно было осуществлять постоянные поставки оружия и боеприпасов в Украину.
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