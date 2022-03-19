Словакия передаст Украине свои системы ПВО С-300

06:54 19 марта Киев, Украина

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.

Сообщается, что Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии.

"Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Он также отметил, что в субботу его администрация дала разрешение на выделение еще 200 млн долларов, или можно было осуществлять постоянные поставки оружия и боеприпасов в Украину.