Словакия передаст Украине 16 артустановок Zuzana

16:36 07 июля Киев, Украина





Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказала президент Словакии Зузана Чапутова. Украина и Словакия подписали контракт на поставку 16 артиллерийских установок Zuzana для ВСУ и их доставка планируется быстрыми темпами.Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказала президент Словакии Зузана Чапутова.

"Мы подписали контракт на поставку 16 установок Zuzana в Украину. Это произойдет в очень быстром темпе. Мы будем разрабатывать общий тип гаубиц. Начнется совместное производство боеприпасов. А наши предприятия будут разминировать территорию Украины", - сказала она.

Зеленский в свою очередь сказал, что сотрудничество Украины и Словакии укрепляет обе страны.

"Подписан контракт о производстве 16 Самоходных гаубиц Zuzana 2. Мы работаем и ради других совместных производств - снарядов, пушек. Я благодарен за готовность помогать гуманитарным разминированием", - сказал он.

Президент отметил, что Украина готова покупать словацкую технику для разминирования и создавать новые производства такой техники.