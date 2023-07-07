Словакия передаст Украине 16 артустановок Zuzana

16:36 07 июля Киев, Украина

Украина и Словакия подписали контракт на поставку 16 артиллерийских установок Zuzana для ВСУ и их доставка планируется быстрыми темпами.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказала президент Словакии Зузана Чапутова.
"Мы подписали контракт на поставку 16 установок Zuzana в Украину. Это произойдет в очень быстром темпе. Мы будем разрабатывать общий тип гаубиц. Начнется совместное производство боеприпасов. А наши предприятия будут разминировать территорию Украины", - сказала она.
Зеленский в свою очередь сказал, что сотрудничество Украины и Словакии укрепляет обе страны.
"Подписан контракт о производстве 16 Самоходных гаубиц Zuzana 2. Мы работаем и ради других совместных производств - снарядов, пушек. Я благодарен за готовность помогать гуманитарным разминированием", - сказал он.
Президент отметил, что Украина готова покупать словацкую технику для разминирования и создавать новые производства такой техники.
"Украина и Словакия вместе могут стать донорами глобальной защиты людей от глобальной минной угрозы", — сказал Зеленский.