Словакия передаст Украине 16 артустановок Zuzana

Украина и Словакия подписали контракт на поставку 16 артиллерийских установок Zuzana для ВСУ и их доставка планируется быстрыми темпами.
Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказала президент Словакии Зузана Чапутова.
Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказала президент Словакии Зузана Чапутова.
Зеленский в свою очередь сказал, что сотрудничество Украины и Словакии укрепляет обе страны.
Президент отметил, что Украина готова покупать словацкую технику для разминирования и создавать новые производства такой техники.
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